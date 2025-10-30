HVALA VAM, HEROJI: 2.000 Kraljevčana dočekalo Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu (FOTO/VIDEO)

GRUPA od 60 Srba sa Kosova i Metohije koja već dva dana neumorno pešači put Novog Sada na skup protiv blokada, stigla je večeras u Kraljevo gde im je priređen doček koji će se dugo prepričavati.

Foto: Novosti

Više od 2.000 Kraljevčana večeras je oko 19 časova dočekalo srpske heroje u mestu Jarčujak kod Kraljeva priredivši im veličanstveni doček uz počasni špalir sa bakljama i pesmom Veseli se srpski rode. Okupljeni su šetače dočekali ovacijama, srpskim trobojkama, vatrometom i tradicionalnim srpskim pesmama sa KiM i transparentima poput “Kosovo je srce Srbije”. Kao okrepljenje nakon napornog dana, srpske heroje je sačekala i tradicionalna dobrodošlica u vidu pogače i soli, ali i snažne reči podrške.

Foto: Novosti

Mladen Marković iz Leposavića koji puna dva dana “gazi” sa svojim saborcima ka Novom Sadu kaže da mu nije prvi put da pešači ka centralnoj Srbiji, ali da ovakav doček nije mogao ni da sanja, niti je ikada doživeo. To je Božji dar, poručuje on.

Foto: Novosti

- Naša glavna motivacija jeste da damo podršku našoj zemlji i našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Danas je putovanje proteklo dosta dobro, vreme nas je poslužilo... Držimo se zajedno, atfosmera je dosta dosta dobra, bukvalno smo svi kao jedno sever, Kosovsko Pomoravlje, Gračanica. Želim da izrazim veliku zahvalnost građanima na ovako lepom dočeku, da se zahvalim ljudima koji su nas pratili celim putem, koji su iskoristili priliku da nam donesu namirnice, čaj, vodu, stvarno nemam reči, ostao sam bez reči.

Nije mi prvi put da pešačim, ali ovako nešto nisam doživeo, Božiji dar stvarno, nismo mogli da sanjamo ovo a ne da doživimo, svaka reč hvale stvarno - rekao je Mladen vidno emotivan.

Foto: Novosti

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić poželeo je dobrodošlicu pešacima sa KiM.



Foto: Novosti

Nikada neće podržati vlast koja je dopustila da Crna Gora proglasi nezavisnost. Mi se borimo da naša država napreduje i ne pravimo nikakvu razliku između Srba jer Srbi žive u centralnoj Srbiji, žive na Kosovu i Metohiji, žive u Hercegovini, žive u čitavoj Republici Srpskoj, žive u Severnoj Makedoniji, žive u Albaniji i svi su oni Srbi i svi oni pripadaju srpskom narodu.

Zahvaljujući predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću Srbija se razvija i ona brine o svakom čoveku živeo on u centru Beograda ili u Gračanici, živeo on u Kraljevu ili u Goraždevcu i zbog toga treba reći još jednom svi smo mi Srbi i Srbija je i Gračanica i Kosovska Mitrovica i Lešak i Leposavić i Goraždevac. Živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić - poručio je Terzić.

Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović istakao je da je veliko zadovoljstvo sočekati pešake sa KiM. Foto: Novosti

- Oni žele da podrže Srbiju koja radi, koja se gradi i razvija, koja je protiv blokada. Ovo je najvažniji trenitak kada treba da se složimo, da se ujedinimo, što je politika predsesnika Aleksandra Vučića, dok neki drugi svakoga dana rade na tome da nas razjedine. Želim ovim hrabrim momcima srećan i bezbedan put i da se zajedno vidimo u Novom Sadu - poručio je Đurović.

Foto: Novosti

Kod momaka koji su se odlučili na ovaj veliki poduhvat već nastaju prve povrede u vidu žuljeva i posekotina, ali kako sami kažu to ih neće sprečiti da ostvare svoj cilj i stignu u Novi Sad kako bi pružili podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Nakon završene današnje rute i pređenih kilometara srpski heroji su se uputili na zasluženi odmor kako bi bili spremni za sutrašnji nastavak puta koji ih vodi put Čačka.

Tokom ova dva dana srpskim pešacima sa Kosova i Metohije su se pridružili njihovi saborci iz Raške i Kraljeva kako bi udruženim snagama zajedno stigli u Novi Sad na skup protiv blokada i tako podržali predsednika Vučića i svoju državu Srbiju.

POGLEDAJTE VIDEO: