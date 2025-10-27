Politika

VUČIĆ DANAS SA PREDSTAVNICIMA MISIJE MMF-A: Sastanak zakazan za 10 sati

В.Н.

27. 10. 2025. u 07:55

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju, koje predvodi šef delegacije Anet Kjobe.

ВУЧИЋ ДАНАС СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МИСИЈЕ ММФ-А: Састанак заказан за 10 сати

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkomu 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.

Misija MMF-a boravi u Srbiji u okviru druge revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika.

