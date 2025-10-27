VUČIĆ DANAS SA PREDSTAVNICIMA MISIJE MMF-A: Sastanak zakazan za 10 sati

Real Madrid i Barselona priredili su istinski spektakl - El klasiko, odigran u 10. rundi fudbalskog prvenstva Španije, možda nije bio "meč za titulu" kako su mnogi nazvali prethodni duel, koji je bio na programu tri kola pre kraja minulog šampionata, ali je i ovoga nadmašio očekivanja istinskih ljubitelja sporta. Konačan rezultat, 2:1, to uopšte ne nagoveštava, jer bilo je i odbranjenih penala, i poništenih pogodaka, i skandala, i intervencije policije!