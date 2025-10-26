OGLASIO SE VUČIĆ: Još jednom se pokazalo da su žene glavni stubovi svake naše porodice (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sumirao je nedelju za nama i poručio da su novu snagu i energiju dale žene preduzetnice, mlade porodice koje se vraćaju korenima i oživljavaju srpsko selo, kao i nova fabrika koja će biti jedan od temelja moderne Srbije.

Foto: Printscreen

- Još jednom se pokazalo da su žene glavni stubovi svake naše porodice i čvrst oslonac budućnosti Srbije koja se menja i postaje zemlja pobednika. Na njihovim licima video sam nadu, ponos, radost i veru u bolji život, za koji se bore sa mnogo ljubavi i požrtvovanja.

- Zato bi svi trebalo još više da se trudimo da pobede ne budu samo daleka vizija, već način razmišljanja i života, jer kada smo ujedinjeni, tada svaki korak na putu uspeha ima smisao. Nijedna naša pobeda nije slučajnost, već odraz vere u duh i snagu našeg naroda. Živela Srbija! - navodi se u objavi.