OGLASIO SE VUČIĆ: Još jednom se pokazalo da su žene glavni stubovi svake naše porodice (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sumirao je nedelju za nama i poručio da su novu snagu i energiju dale žene preduzetnice, mlade porodice koje se vraćaju korenima i oživljavaju srpsko selo, kao i nova fabrika koja će biti jedan od temelja moderne Srbije.
- Još jednom se pokazalo da su žene glavni stubovi svake naše porodice i čvrst oslonac budućnosti Srbije koja se menja i postaje zemlja pobednika. Na njihovim licima video sam nadu, ponos, radost i veru u bolji život, za koji se bore sa mnogo ljubavi i požrtvovanja.
- Zato bi svi trebalo još više da se trudimo da pobede ne budu samo daleka vizija, već način razmišljanja i života, jer kada smo ujedinjeni, tada svaki korak na putu uspeha ima smisao. Nijedna naša pobeda nije slučajnost, već odraz vere u duh i snagu našeg naroda. Živela Srbija! - navodi se u objavi.
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)