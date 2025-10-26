Politika

OGLASIO SE VUČIĆ: Još jednom se pokazalo da su žene glavni stubovi svake naše porodice (VIDEO)

В. Н.

26. 10. 2025. u 18:15

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sumirao je nedelju za nama i poručio da su novu snagu i energiju dale žene preduzetnice, mlade porodice koje se vraćaju korenima i oživljavaju srpsko selo, kao i nova fabrika koja će biti jedan od temelja moderne Srbije.

ОГЛАСИО СЕ ВУЧИЋ: Још једном се показало да су жене главни стубови сваке наше породице (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Još jednom se pokazalo da su žene glavni stubovi svake naše porodice i čvrst oslonac budućnosti Srbije koja se menja i postaje zemlja pobednika. Na njihovim licima video sam nadu, ponos, radost i veru u bolji život, za koji se bore sa mnogo ljubavi i požrtvovanja.

- Zato bi svi trebalo još više da se trudimo da pobede ne budu samo daleka vizija, već način razmišljanja i života, jer kada smo ujedinjeni, tada svaki korak na putu uspeha ima smisao. Nijedna naša pobeda nije slučajnost, već odraz vere u duh i snagu našeg naroda. Živela Srbija! -  navodi se u objavi. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LAŽOMER: Dve slike istog dana (VIDEO)
Politika

0 18

LAŽOMER: Dve slike istog dana (VIDEO)

Juče je svečano otvoren 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga koji će trajati do 2. novembra. Ove godine organizatori su odlučili da deo novca od svake prodate ulaznice 1. novembra bude doniran porodicama nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

26. 10. 2025. u 20:30

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!

EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!