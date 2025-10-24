BOLEST BLOKADERA! Traže smrt za sve policajce, zato što su izvršili proveru kombija koji ide sa blokaderima iz Novog Pazara!

BLOKADERI ponovo pozivaju na smrt srpske policije na društvenim mrežama!

Foto: Profimedia

Ovoga puta, oni žele smrt policiji zato što su izvršili proveru kombija koji ide sa blokaderima iz Novog Pazara.

Foto: Printscreen

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Kosjerić, juče oko 19.05 časova, zaustavili su i izvršili pregled vozila marke "opel zafira" kojim je na, državnom putu kod sela Bjeloperica u opštini Kosjerić, upravljao Z. M. (51), a koje se kretalo u pratnji studenata iz Novog Pazara.