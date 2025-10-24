Politika

BOLEST BLOKADERA! Traže smrt za sve policajce, zato što su izvršili proveru kombija koji ide sa blokaderima iz Novog Pazara!

В.Н.

24. 10. 2025. u 08:32

BLOKADERI ponovo pozivaju na smrt srpske policije na društvenim mrežama!

БОЛЕСТ БЛОКАДЕРА! Траже смрт за све полицајце, зато што су извршили проверу комбија који иде са блокадерима из Новог Пазара!

Foto: Profimedia

Ovoga puta, oni žele smrt policiji zato što su izvršili proveru kombija koji ide sa blokaderima iz Novog Pazara.

Foto: Printscreen

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Kosjerić, juče oko 19.05 časova, zaustavili su i izvršili pregled vozila marke "opel zafira" kojim je na, državnom putu kod sela Bjeloperica u opštini Kosjerić, upravljao Z. M. (51), a koje se kretalo u pratnji studenata iz Novog Pazara.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!