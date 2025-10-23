VUČIĆ NA RTS-U: LJudi neka ne brinu! Prvi dan kada budemo imali teške probleme, mi ćemo uzeti stvar u svoje ruke i zaštititi Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije “Četvrtkom u 9”, koja se emituje na Prvom programu RTS-a.

O napadu na Pionirski park

Na pitanje šta će učiniti da razminira eksplozivnu situaciju u kojoj se Srbija nalazi. Vučić kaže da pitanje oktirva deo probolema.

- Kao predsednik Srbije uradio sam sve da sačuvamo mir i stabilnost. Sankcije NIS-u i svi pritisci kojima smo izloženi sa različitih strana sveta, hibridni uticaj koji dolazi sa razčličitih strana sveta je nešto što ugrožava Srbiju neko vreme. Razlog je nezavisna i suverena politika, koju niko ne voli sem građana Srbije. Zato ta politika mora da bude srušena. Bolje nego drugi znam šta se sve dešava - kaže Vučić.

- Kažete duboka polarizacija dovela je do radikalizacije. Da je neko iz Pionirskog parka i otišao na Pravni fakultet, polio benzinom amfiteatar, izvadio pištolj i upucao nekoga, vi biste mi rkeli kako je moguće da neko od vaih simpatizera može da ide i ubija našu decu, da puca u naše ljude. U čemu je trik. To je ta vrsta hibrdinog rata kojim prisustvujemo od početka. Kada je potpuno jasno ko je ubica u pokušaju ili terorista, svakome sa snimka je jasno šta se dogodilo. Došao čovek sa strane, rekao sam da ne poznaje nikoga, upucao čoveka. Njegovi meci su leteli u vazduh. Ubica u pokušaju ili terorista. I potpuno je jasno ko je krivac i ko je to učinio .Ali ako to nije niko učinio sa strane vlasti onda je to potrebno relativizovati.

- Godinu dana trpimo jezivo nasilje, da jezivije ne može biti. Stotinama hiljada puta su ljudi zaustavljani u kretanju na ulici. Održano je više hiljada kriminalnih skupova. Potrošili smo milione evra da zaštitimo ljude koji se na kriminalan način okupljaju.

- Od svih njihovih laži, u prvih dva sata, dok se nije pojavio snimak, niste mogli ništa da čujete sem laži. Izašao i rekoa sma da osveta nije dopuštena, obratio sam se sinoć ljudima koji su bilo ogorčeni i besni, rekao sam da moramo svi da živimo u miru i da ne smemo da radimo ono što oni rade. Zamislite da samo uradili deo toga što su oni uradili. 813 put su napadnute prostorije SNS-a. Zamislite da smo mi to uradili, da smo njihove prostorije spalili id a smo pucali na njihove prostorije. Zamisltie da smo mi upucali nekoga, tako da smo došli na njihov skup i upucali nekog od njihovih pripadnika.

U teškom krvoproličću bi se sve zavrpilo. Zahvaljujuću našoj trpljeivosti, strpljenju, mudrosti, uspeli smo da to prevaziđemo i sačuvamo mir - kaže Vučić.

- Jel vi razumete, neko je pucao iz vatrenog oružja na čoveka, ceo dan to relativizujete, svi. Hoćete da vam pokažem šta kaže novinar RTS-a, glavni dopinsik iz Pančeva:

"Kada kažete da nema dalje, da li posotji još neka drćava svetu da se neki predsednik obraća naciji zbog samospaljivanja".

"Kaže, u kojim neki plaćeni ljudi blokiraju mesec dana centar Beorgada". Ne, nego si ti plaćan, da budeš profesiconalac, nego lažov. Na stranu što je nepismen, to je sramota.

- "Niko u ovom svinjcu normalno ne prilazi". A nije svinjac na fakultetima? Taj čovek je pogođen metkom, jer je pitao "treba li vam nešto, gospodine". Ovo su stvari koje su vam donosile veliko zlo. Dodovoravanje onima drugima. Njima danas ne ostaje ništa sem jednog rešenja, o kome neču da govorim. Sve drugo, propalo je.

O snimcima pucnjave

- Srbija je sačuvala mir, ovo su potezi očajnika. Istraga će pokazati detalje. Te prevare kao zašto su pokazani snimci. Pa zato što bi vi objasnili da su se nepismeni ćaciciji oko dnevnica potukli, da nacija nije mogla da vidi šta se desilo. Srećom, postoje jasni i svedoci snimci da potvrde šta se dogodilo.

- Moj posao je kao predsednika da obezbedim mir, pre svega ovu drugu stranu. Ja sam blokaderima, 12 njih, strašne stvari su radili, dao sam im pomilovanja, a odna sam shvatio da sam pogrešio. Moj posao je da govorim istiinu narodu, nema ničeg prečeg od istine. Stojim na brdu još godinu dana, nešto više vidim. Ne stidim se boravka na vlasti, ja se ponosim time.

"Ne mogu da prihvatim nasilje kao metod"

- Ono što je važno, pozivam ljude, poštujem sve ljude koji protestuju i imaj udrugačije mišljenje, uvek sam spreman da ih čujem ,saslušam, da uđem u debatu, prihvatim ideje, tuđe predloge. Hajde da vidimo da nešto prihvatimo, od zakona i amandmana, ja se borim za Srbiju. Nemam za šta drugo da se borim. Hoću da razgovorim sa njima, al i ne mogu da prihvatim nasilje kao metod, pucanje, plivanje, razbijanje, spaljivanje stranačkih prostorija. Kada stvari tka ostoje, da ih postavimo na čistac, pozivam ih da se ponašaju u skladu sa zakonom ,mogu da traže sve đšto požele, ali vas molim, može,mo da razgovaramo o svemu. Ti ljudi su zaboravili da su grašani ove zemlje. Odu u Brisel, kaću nemojte da dolazite na EKSPO, nešto će da se sruši. Direktno rade protiv investicija, protiv ove zemlje, plata, zapošljavanja, protiv penzionera. To nije politika koju ću da podržim.

- Ne postoji društvo u kome imate unisoni mišljenje, onda to nije demokratija. A šta ustvari želite od mene? Birokratski fićfirić, da se svakome da se dodvorava?

- Zato što se u našoj zemlji — uvek sam spreman da saslušam drugu stranu i prihvatam opozicione zakonske predloge, ali mene interesuje život ljudi u našoj zemlji. Očekujete da lažem sebe, vas i sve druge, a na to ne pristajem! Moje je da govorim istinu.

- Reč je o tipičnom hibridnom ratu ,gde se kroiste svi, nemaju ideologiju, nemaju ništa, samo mržnju koju gaje. Oni koji drugačije misle upucaju čoveka, jeste li videli posle sat vremena, oni žrtve. Oni pucaju u Vrnjačkoj banji, oni su žrtve. Razbijaju prostorije SNS-a, spaljuju, opet oni žrtve. Jesmo li mi svi budale ili šta se zbiva. Nijednom nismo hteli tuču sa njima, sukobe na ulicama, policija je uvek izbegavala sukobe. Opet su oni žrtve.

"Tužilaštvo radi kako im ulica kaže, dete je pokušalo da se ubije"

- Oni su prebijali bake po ulicama, kada je slučajno ona devojčcia od 25 godina, izašla svojim automobilom ,pa su je udarali poi autu, pa joj bila na haubi. Dete ništa nije htelo da pogršeno uradi, dete je bilo optuženo za pokušaj ubistva.- Tužilaštvo mora da radi kako im ulica kaže. Ono što prezirem u politici, svi donose odluke preko ulcie, da ne bi bili linčovani. To dete je pokušalo da se ubije, ni krivo ni dužno, bez dosijea bez ičega. Svi ste ćutali i pravil iste se da ne znate šta se dešava. Kada se to desilo, nema koji sportista, stvarna ili lažna legebnda rkela, nemojte decu da nam dirate. A ko je izašao juče, i rekao pucano je iz pištolja. Za njih su razgovor i dijalog zabranjene reči. To ne znači da ću da odustanem od istine.

- Devojka nije pogazila nijednu zakonsku normu ,vozila je svoj automobil putem normalnim. Šta je ona loša uradila? Ona je stala pa su počeli da joj udaraju automobil, pa se dete uspaničilo.

O sankcijama NIS-u, nafti i gasu

- Došao sam da kažem ljudima da ne brinu. Prvi dan kada budemo imali teške probleme, mi ćemo uzeti stvar u svoje ruke i zaštititi Srbiju. Imaćemo dovoljno struje, a bavićemo se u godinama koje dolaze i rešavaćemo sve probleme sa gasom.

- Dogovorili smo uvoz naftnih derivata preko MOL-a, da bismo mogli da prevaziđemo problem. Mol nam je najveći uvoznik derivata, te večeri sm odogovorili da MOL uvetze veće količine, i videli ste to jutro je izgorela najveća rafinerija. Utorak jutro mi je počelo baš loše. Nama može rafinerija da ne radi 15, 20 dana. To će nam se odraziti na stopu rasta, na BDP, plate, penzije. To ljudi moraj uda znaju, moramo da se izborimo da sve što može da radi, da radi. Moramo da sebe obezbedimo. Razgovarao sam sa svima, trudim se da pronađemo mnogo različitih opcija, nemamo ih mnogo.

- Nije lako od nekog drugog uvesti gas, Rusi su nam bili pouzdan partner, ne razumem tu njihovu igru oko gasa. Al isu nam isporučivali do sad, ne mog uništa da kažem .Nema mo litar ruske nafte, gradimo naftovod do Mađarske, jeste da bismo iz Družbe iz Mađarske dobijali naftu, a ne samo od JANAF-a. Tako i sa gasom, moram oda gradimo interkonektzor prema RUmuniji i S. Makedoniji. Problem je što nema dovoljno gasa, a drugi problem je cena. Mi plaćamo 290 dolara po 1.000 kubnih metara, a 390 je cena na TTF (Holandska berza).

- Plaćali bismo 25, 30 posto skuplje. Nama od gasa zavisi postojanost elektro-energetskog sistema. To je toliko uvezano sve jer je energetski sistem nosilac privrede, mazuta smo obezbedili do kraja januara, nadam se do kraja zima da će ga biti dovoljno.Mi radimo na tome na dnevnom nivou i nadam se da ćemo pronaći rešenje.

- To počinje da važi od 1. januara 2026. godine, mi smo zemlja između dve članice EU, Mađari imaju dugoročan ugovor, ali kako ćemo mi bez ugovora — mi smo mirni do 2027. ako dobijemo ugovor, što se nadamo da će biti do kraja godine. Ali kako posle toga? Nismo pre imali gasovod u Srbiji, pre 5-6 godina smo izgradili i ja sad moram da kažem kako da za godinu rešimo sve probleme - rekao je.

- I BiH će ostati bez gasa, jer to ide preko nas. Ja ne gledam da prezimimo, već šta će biti za 5-10 godina. Zato smo uzeli od Azerbejdžana, ponudili smo da uzmemo od Grčke, Bugarima i Mađarima za struju, da budemo deo njihovih nuklearki, jer ja znam šta nas čeka.

"Imam pozitivan signal od Rusa"

- Verujem da ćemo se dogovoriti sa ruskim partnerima i da se ponašam odovorno i ne otimamo imovinu. Imam pozitivan signal, rekli su mi da razumeju situaciju. Naša banka je izložena sekundarnim sankcijama, zbog DINA kartica.

- Srbija se nalazi na evropskom putu, kao što želim oda čuvamo prijateljske odnose sa Rusijom. Baš me briga što me mrzi jedni ili drugi. Ja sam na ovom mestu da bih uradio dobre stvari za Srbiju, brine me samo da li će moja deca da me vole. A za druge me ne interesuje da li me vole, moj posao je da čuvam Srbiju i preuzmem na pleća svaki teret. Nisam se skrivao iza dasaka i zavesa govoreć ida je neko drugi kriv, kad god je bilo najteže ja sam bio taj koji se pojavljivao. I kad asmo smanjivali plate i penzije, ja sam se pojavljivao. Sada imamo najmanji javni dug, imamo 2 puta niži dug od Nemačke, 3 puta od Francuske.

- Nijednu jedinu bolnicu niste izrgadili za 12 godina, za naše pare 0 bolnica. A ja se brinem kakva će operme da stigne u Prokuplju, u Leskovcu. Kako ćemo da opremimo porodilište u Višegradskoj, Bešanijskoj kosi, u Nišu. Za sve naše pare. TIh naših para nije bilo tada.

Projekcija MMF-a o rastu

- Nas će ova godina skupo koštati. Evo vam projekcija MMF-a, imaćemo ove godine tek nešto preko 2,4 posto. Imali bismo 3,5 posto da nije bilo svega. Za sledeću nam se predviđa 3,5 posto, najveća stopa u regionu u Evropi. Do 2030. godine, Srbija će imati najveću stopu rasta od 4 posto, najveća stopa Evropi. To kaže MMF. Ovo su sjajni pokazatelji za budućnost, ako smo mi odgovorni, pristižemo zemlje koje su bile 300 godina ispred nas.

O rezoluciji EP

- Urusla fon der Lajen i Koša su simboli moći, donose stvarne odluke. U Evropskom parlamentu su usvojili rezoluciju sa manje glasova ,nego prethodne godine, koja je bila lošija za Srbiju. I više je bilo uzdržanih, po tome vidite kako gube popularnost i snagu protiv Srbije. Vidoe sam neodgovornost mnogih poslanika, neću da ulazim na to ko plaća pojedine partije u Sloveniji, neka lica i tak odalje. Ali je strašna neodgovornost da osđujete ovu zemlju zbog upotrebe zvučnog topa, a nije ga bilo. A šta to briga one koji služe hibridnom ratu protiv Srbije. Ak oje bio upotrebljen zvučni top toga dana, ja nisam više predsednik Srbije, samo prekinite da lažete više javnost. T ose radi da bi se Sbrija disciplinovala, da bismo bili drugačije vaspitani da bolje i lakše slušamo, nego danas. Sa različitih strana ponavljam. Ali jedna nepokorni narod i predsednik tog naroda ne žel ida menja svoju politiku i hoće da ostane slobodna i slobodarska.

- Sve što govorim je istina, svi to znate. Recite mi jendu reč koja nije istinita, nema ko šta da mi kaže, znaju svi da govorim istinu.

O Evropskoj uniji

- Tri i po godina mi nismo otvorili nijedno poglavlje. To se poklapa sa početkom rata u Ukrajini. Bio sam kod Putina 25. novembra u Sočiju, to je bio jedan do najboljih naših razgovora, tada sam shvatio šta se zbiva. Iako nije pomenuo Urkajinu, znao sam šta se zbiva i rekao sam saradnicima da će biti rata. Jedini uz šeika Muhameda na otvaranju Olimpijskih igara. Promašio sam za 6 dana. Bili bismo šampioni sveta u čemu hoćete, samo da smo uveli sankcije Rusiji. Verujem da sada posotji jedan novi zamajac, nama EU je veoma značajna. EU je najveći investitor,iako je ekonomija u padu, to je mesto gde se najbolje živi. Mislim da će biti mnogih iznanađenja i da će biti drugačijih geropolitićčkim odluka u nardenih godinu dana. U Kopenhagenu kada sam rekao da je jedina reč bila rat, još sam bio blag. Kada svak idan govorite o sukobima i naoružavanju, jednom će da se dogodi. Otvaraju nam se neke šanse, da uđemo pre možda 2030, mislim da takve šanse postoje. Jedno pitanje postoji, kako da se reši pitanje KiM, ja neću to da prihvatim nezavisnost Kosova.

- Poštujem Uruslu, razgovarao sam sa njom o svim važnim temama. Mnogo smo razgovarali i dugo nasamo. Razgovor je bio otvoren i iskren i razgovor dvoje ljudi koji se poštuju.

O izborima na KiM

- Nisam optimista po pitanju Srba posle lokalnih izbora, ali jesam optimista za položaj Srba na KiM za 5 do 10 godina. Čestitao sam im svima na uspehu na izborima, jer su sv istranci radili protiv njih, odavde mejnstrim mediji radili protiv njih, i srpski i albanski protivnici bili protiv njih. To su ljudi od autoriteta. U Gračanici pobediti, 25 posto je dobila Albanska partija i zajedno su sa Rašićem hteli da fromiraju vlast, ali nisu mogli jer je 61 posto dobila Srpska lista. Videli ste i predstavnika EU koji je bio zapanjen što zapošljavamo 400 ljudi u zdravstvenom sistemu. Pa jesi li čitao Briselski sporazum, šta se praviš lud. Nemoguće je da bude lakše, jer je nezavisnost porglašena 2008. 17 godina posle toga oni se muče i jedna slobodarska nepokorena Srbija ne priznaje Kosovo.

Na pitanje zašto misli da će za 5 ili 10 godina biti bolje Srbija, Vučić je rekao da ne može da otkriva i da se vodi logikom gvodzenih argumenata.

- Idem uskoro na bileteralnu večeru kod Makrona.

O Putinu i Trampu

Nema sumnje da ta dovjica lidera ne gaji veliki ljubav prema EU, i da će EU će sve da spreči da se to desi. Oni hoće da naprave potpuno drugu kartu sveta, mislim da su ostala samo 2 sporna, krupna pitanja. To što Putin traži da svi gradovi uđu u granice Rusije ,a Amerikanci i Ukrajinci bi hteli rat na ovim posotjećim linijama fronta. Tako čujem iz zapadnih izvora . Druga stvar je da Putin želi status, okončanje rata, a Ukrajinci kupovinu vremena, baš kao nekada Hrvati u Krajini. Negde i jedina i drugima je mir važan. Nadam se da to može da dovede do mira, ali će da prave svoje priče oko Arktika i oko podele retkih metala, sirovina, nafte, gasa.

Na pitanje o dozvoli preleta Trampa i Putina preko Srbije i da li je dobio takav zahtev, Vučić kaže:

- Nismo dobili nikakve planove, to su nagađanja. Mi bismo dopustili prelet Trampu. Da posetim vođa blokadera me je napao u Strazburu Tanasije Marinković, otišao tamo i rekao, pa kaže zamislite Vučić bi pustio da Putina da pređe do Budimpešte. E samo zamislite građani da takvi ljudi vode državu. A takvi ljudi su im na blokaderskim listama, uništili bi zemlju, kamen na kamenu ne bi ostao.

O budžetu Srbije i izvozu municije

- Imao sam težak razgovor sa Sinišom i Anom oko IT zajednice u Srbiji. Došli su i traže neke subvencije odranije, Siniša kaže ne da pare, Ana kaže moramo da damo. Morao sam da presečem i kažem biće na pola. Ne možemo da isplaniramo ni dobro budžet, jer imamo problem, nismo izvozili previše municije.

O razvojnoj šansi Srbije

- Ja vidim u snazi naših ljudi. Najveću snagu vidim u ženama Srbije. I preduzetnicama uselu i gradu da pomognemo. Ja verujem u ljude ove zemlje, u potencijal, kapacitete, marljivost. Mi nemamo more kao druge zemlje u svetu, moramo da se oslonimo na svoj rad. Zemlje koje su zaključane, tu su ljudi najvredniji i imaju najbolji standard. Moramo da radim oviše i uzdam ose u svoj rad. Ovaj rast ne dolazi od što će nešto sa neba da padne, nego što ćem oda radimo više. 100 000 radnih dozvola se traži za Srbiju. Neće da radi na građevini neće da rade više zalj 1.000 evra, traže lakše poslove. Zanati su budućnost, dualno obrazovanje je bilo ključno. Izgubili smo godinu, ja verujem u rad. Rad, rad i samo rad, to izdvaja ovu zemlju. Da mi guramo što je više moguće i da izbegnemo rat.

O sledećim izborima

- 2000. Srbija nije imala nikakvu šansu i izbore. To nisu bili izbori nebgo pritisak ulice i spolja. To su bili oktroisani izbori, nemogući sulovi u kojima su se izbori održani. 2012. su nemogući uslovi bili, ali u kojima smo dobil ivećinu jer je narod bio očajan. Nikad se više neće ponoviti Kosjerićč i Zaječar u kojima smo pobedili u nemogućim uslovima, gde su nam batinali ljude. Verujem u fer uslove, spremni smo da im ponudimo to.

Menjaju se izborni uslovi jer su izmišljali bajke. Kažu imaju mrtve, ne može mrtav da glasa, evo sad će da uređujete birački spisak, ali neće vam to pomoći, jer ljudi glasaju za plan i program, za ljude. Ljudi moraj unekome da veruju. Kada pričamo o ženama, one žele da veruju nekome, da im taj neko obezbedi sigurnost i u starosti i u mladosti za njihov udecu. Neće da glasaju jer ste vi nekoga vređali, upucavali u noge ili plivali za nekima u Savi i Dunavu.

"Očekujem da će izbori biti sledeće godine"

- Datum izbora zavisi od nadležne institucije. Biće u skladu sa zakonom, a pre krajnjih rokova. Očekujem da budu sledeće godine izbori, 2026. godine.

- Postoje različiti pokušaju kako da se otme vlast u Srbiji, postoji jedan način samo. Ukoliko ne dođe taj jedan način, a ne plašim se toga, ja sam toliko ponosan čovek, uz sve zamerke sebi i svom nedovoljnom radu i trudu, jedan sam od retkih ljudi koji nije dete odvezao na more, otišao ni na dan na odmor.

- Srbija je druga zemlja u odnosu na to kakva je bila kad sam došao na vlast. Prosečna plata u decembru će biti 1.000 evra. Srbija je među najmanje zaduženim zemljama u Evropi. Narod je izgradio najviše autoputeva, najviše modernih pruga, najviše bolnica, kliničkih centara, domocva zdravlja. Prvi put smo gradili naučno tehnološke parkove, uspel ida promenimo lice zemlje. Beograd je najatraktivniji trenutno grad. Mnogi imaju stanove u Beogradu na vodi i tamo mnogi uživaju. Pormenjeno je lice Srbije, Srbiju niko ne može da zaustavi. UIskoro ćemo izači sa planom do 2035. godine. Verujem da će neko osledeći uspeti da vodi Srbiju istom snagom i energijom.

O košarci

- Košarku sam zapostavio totalno, ovih 11 meseci sam se bavio očuvanjem mira i stabilnosti. Nadam se da Zvezda vodi protiv Baskonije, pametn iljudi su t ogledali umesto nas - našalio se Vučić.

- Nadam se još ne trebaju naturalizovani Srbi u reprezentaciji. Gde nam je to potrebno to je kombo 1,2 igrač. Vasa može da igra još na toj poziciji, Jović je dobar. U ovom trenutmku ne msilim da je potrebno, jedini smo bili na ovom prvensvu bez stranih igrača.