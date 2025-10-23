"ŽENE SU TE OD KOJIH SVE ZAVISI - NAŠA KUĆA, ZEMLJA, BUDUĆNOST" Vučić uručio rešenja o bespovratnim sredstvima preduzetnicama sa sela

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj dodeli rešenja ženama preduzetnicama dobitnicama sredstava po programu podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2025. godini.

Foto: Novosti

Ceremonija dodele bespovratnih sredstava

Na ceremoniji je prisutno 46 žena predutetnica sa sela iz cele Srbije.

Na inicijativu predsednika Republike 2024. godine opredeljeno je 100 miliona dinara za ovaj program.

U nedeljama pred nama država će stati uz još preduzetnica žena na selu.

Dušica Stevanov istakla je da joj je zadovoljstvo što je korisnica bespovratnih sredstava. Rekla je da ovom subvencijom planira da nabavi novu mašinu.

- Naša dužnost je da ova sredstva opravdamo i pokažemo da možemo biti od velikog značaja za regionalni razvoj - istakla je ona.

Foto: Novosti

Jasmina Antić iz Brusa zahvalila se državi i predsedniku koji su prepoznali njihove potrebe.

Foto: Novosti

Preduzetnicama se obratio predsednik Vučić.

- Ključka poruka je da su žene te od koji sve zavisi - naša kuća, zemlja, budućnost. Savaka majka, baka, supruga je ta koja unosi više blagosti među ljude nego svi moralisti ovoga sveta, kako je Dučić govorio. Žene su odgovornije od muškaraca, razmiljaju o budućnosti, razmišljaju od potomstvu. Mnogo sam srećan što malo možemo da pomognemo.

- Mi ćemo za sledeću godinu da povećamo pomoć preduzetnicama na selu - biće ne 500 hiljada, već do milion dinara. To vam može biti dodatnu impuls u razvoju vašeg posla - rekao je Vučić.

- Posebno sam srećan kada vidim odakle dolazite, jer ako tu sačuvamo naša ognjišta, onda života Srbiji ima. Selidbom u velike gradove gubimo ne samo tradicionalne vrednosti, već i suštinu postojanja.

- Hvala vam na semu što činite na našu zemlju. Žene su te koje će 1000 puta da razmisle pre nego dozvole da neka zemlja uđe u sukobe, rat. One su uvek umele sve na najbolji način da prepoznaju. Uvek su bile odgovornije i ozbiljnije od nas muškaraca. Hvala vam za trud i za rad. Ovim povećanjem vam pokazujemo, pored svih problema, koliko nam je stalo do vas, koliko nam je važno da nastavite da radite i budete još uspešnije. Molim vas da ostanete tako vredne i da toliko koliko ste do danas volele Srbiju, da je uvek tako volite, a mi ćemo da učimo od vas - rekao je Vučić, nakon čega je damama uručio rešenja o dodeli bespovratnih sredstava.

Vučić razgovarao sa preduzetnicama

Vučić je porazgovarao sa ženama koje su ovde predstavile svoje proizvode.

- To što čuvate porodicu je najvažnije za nas - rekao je Vučić.

- Mnogo je važno za nas da imamo život u manjim sredinama - istakao je on.

Foto: Printskrin TV Pink

- Ove godine imamo 100 hiljada zahteva za radne dozvole iz inostranstva. To pokazuje kolika nam je potreba za novim ljudima i radnom snagom - istakao je predsednik.

- Ova pomoć će nam mnogo značiti da proširimo proizvodnju - rekla je u razgovoru sa predsednikom preduzetnica iz Vladičinog Hana.

Foto: Printskrin TV Pink

Prilikom razgovora sa preduzetnicama, predsednik je istakao da imamo još dosta posla na putevima u Jablaničkom okrugu.

- Jako je važno što svi žive sa svojim porodicama na selima.

Istakao je koliko je važno da kupujemo domaće, a kao primer naveo mesta u Japanu, gde stanovnici voze vozila isključivo marke koja se proizvodi u njihovom mestu.

Preduzetnice su istakle koliko im znači ova pomoć.