Politika

BOLEST BLOKADERA: Raduju se što je blokader pucao na oca dvoje dece - sramno likuje i Bojana Maljević

В.Н.

22. 10. 2025. u 14:20

NAKON što je blokader Vladan Anđelković izvršio teroristički akt time što je upucao Milana Bogdanovića, oca dvoje dece, u Ćacilendu, a potom i zapalio šator, blokaderi na društvenim mrežama likuju i ostavljaju bolesne komentare.

БОЛЕСТ БЛОКАДЕРА: Радују се што је блокадер пуцао на оца двоје деце - срамно ликује и Бојана Маљевић

Foto: Printskrin

U svojim objavama, oni se raduju i naslađuju na nesreći ljudi koji imaju drugačije političko mišljenje, a među njima je i glumica Bojana Maljević.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

