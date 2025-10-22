HTEO SAM DA ME UBIJE POLICIJA, NERVIRAJU ME ŠATORI: Jezivo svedočenje blokadera koji je izvršio teroristički napad u Ćacilendu (VIDEO)

NA konferenciji za novinare predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je snimke blokadera Vladana Anđelkovića koji je izvršio teroristički napad na Ćacilend, kada je upucao nevinog čoveka i zapalio šator.

Foto: Printskrin

Blokader Anđelković je policiji priznao šta je uradio pa ispričao:

- Želeo sam da uradim nešto da me ubije policija. Nikog živog iz šatora ne znam. Uradio sam to da bi me ubili. Polio sam benzinom i spalio šator. Ne volim šatore. Hteo sam da me ubijete - rekao je Anđelković.

Kako je upao u Ćacilend i izvršio teroristički napad, ali i njegovo priznanje pogledajte na priloženom video snimku: