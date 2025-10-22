Politika

HTEO SAM DA ME UBIJE POLICIJA, NERVIRAJU ME ŠATORI: Jezivo svedočenje blokadera koji je izvršio teroristički napad u Ćacilendu (VIDEO)

В.Н.

22. 10. 2025. u 13:25

NA konferenciji za novinare predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je snimke blokadera Vladana Anđelkovića koji je izvršio teroristički napad na Ćacilend, kada je upucao nevinog čoveka i zapalio šator.

ХТЕО САМ ДА МЕ УБИЈЕ ПОЛИЦИЈА, НЕРВИРАЈУ МЕ ШАТОРИ: Језиво сведочење блокадера који је извршио терористички напад у Ћациленду (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Blokader Anđelković je policiji priznao šta je uradio pa ispričao:

- Želeo sam da uradim nešto da me ubije policija. Nikog živog iz šatora ne znam. Uradio sam to da bi me ubili. Polio sam benzinom i spalio šator. Ne volim šatore. Hteo sam da me ubijete - rekao je Anđelković.

Kako je upao u Ćacilend i izvršio teroristički napad, ali i njegovo priznanje pogledajte na priloženom video snimku:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%

SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%