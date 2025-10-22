"SRBIJA SE VRAĆA SVOJIM KORENIMA": Vučić na potpisivanju 4.000 ugovora za sredstva za kupovinu seoskih kuća (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji potpisivanja 4.000 ugovora o dodeli sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
Ceremonija je održana u Palati Srbija.
- Obraćam se kao prvi i izvinjavam se što ću morati da naspustim ovaj divan skup. Razlog je teroristički akt koji se dogodio ispred Skupštine Srbije, te ću morati drugim stvarima da se bavim - kazao je Vučić na početku.
Predsednik ističe da nakon četiri godine imamo 4.000 hiljade kuća, 4.000 domova.
- Na selu imamo značajno više dece nego u gradu, u kućama više dece nego u soliterima. Teško je ustanoviti direktnu relaciju. Najmanje dece nam se rađa u najbogatijim delovima, a najviše dece u najsiromašnijim. Najmanje dece nam se rađa na Vračaru, gde je plata preko 1.700 evra. Trećina ljudi preselila se iz gradova u selo. Kada bismo mogli taj trend da nastavimo, to bi za nas bio spas. Ja sam mnogo srećan što je ovo pokrenuto. Ovo je za nas velika stvar, Srbija se vraća svojim korenima. Što je moguće više sela da sačuvamo. Hvala svima koji su deo ove velike priče. Posebno sam srećan kada vidim ovoliko dece na imanjima. Ono što jeste važnije od svega što smo uradili, jeste toplina doma, što ne može ni na koji način da se meri sa ostalim. Nadam se da ćemo uspeti da se vratimo tradicionalnim vrednostima. Znamo li baš tačno kome ostavljamo ono što ostaje iza nas? Potrebna su nam deca. Neka žive naša sela - kaže Vučić.
Kazao je da se raduje svakoj novoj kući i svakom novom domu.
- Neka živi Srbija - poručio je predsednik.
