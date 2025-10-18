KOZAREV SA STEVANDIĆEM U BANJALUCI: Zajednička privrženost temeljnim principima Dejtonskog sporazuma

GENERALNI sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev boravi u radnoj poseti Republici Srpskoj.

Foto: Ministarstvo

Kozarev se danas u Banjaluci, tokom trajanja sednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se bira predsednik Republike Srpske, sastao sa predsednikom Skupštine Nenadom Stevandićem.

Sagovornici su konstatovali izuzetnu važnost neprekinute maksimalne koordinacije najviših rukovodstava Srpske i Srbije u aktuelnim izazovnim geopolitičkim prilikama za naš narod.

Ponovljena je zajednička privrženost temeljnim principima Dejtonskog sporazuma i potvrđena spremnost za nastavak institucionalne saradnje u cilju unapređenja kvaliteta života građana.

Posebno su razmotrili i regionalnu i globalnu ekonomsku i političku situaciju.

