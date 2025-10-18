KOZAREV SA STEVANDIĆEM U BANJALUCI: Zajednička privrženost temeljnim principima Dejtonskog sporazuma
GENERALNI sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev boravi u radnoj poseti Republici Srpskoj.
Kozarev se danas u Banjaluci, tokom trajanja sednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se bira predsednik Republike Srpske, sastao sa predsednikom Skupštine Nenadom Stevandićem.
Sagovornici su konstatovali izuzetnu važnost neprekinute maksimalne koordinacije najviših rukovodstava Srpske i Srbije u aktuelnim izazovnim geopolitičkim prilikama za naš narod.
Ponovljena je zajednička privrženost temeljnim principima Dejtonskog sporazuma i potvrđena spremnost za nastavak institucionalne saradnje u cilju unapređenja kvaliteta života građana.
Posebno su razmotrili i regionalnu i globalnu ekonomsku i političku situaciju.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ŽELjKA CVIJANOVIĆ: Srpska nikada nije pristala da bude ponižena i degradirana
18. 10. 2025. u 19:40
KRAJ: Amerika ukinula sankcije za četiri osobe iz Republike Srpske
17. 10. 2025. u 17:29
BANjA LUKA CENTAR ŠKOLSKOG SPORTA: Evropsko prvenstvo za futsalere u RS
09. 10. 2025. u 15:23
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)