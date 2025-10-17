Politika

"NJEMU VLAST OSTAJE U PODUJEVU, ŠTIMLJU..." Vučić o Kurtiju - Pre šest meseci najavljivao da će da zakiva eksere u moj politički kovčeg

В.Н.

17. 10. 2025. u 19:17

GOSTUJUĆI u Nacionalnom dnevniku televizije Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o je o situaciji Aljbina Kurtija nakon održanih lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji.

ЊЕМУ ВЛАСТ ОСТАЈЕ У ПОДУЈЕВУ, ШТИМЉУ... Вучић о Куртију - Пре шест месеци најављивао да ће да закива ексере у мој политички ковчег

Foto: Profimedia

- Kurti ima drugi krug izbora iako je najavljivao pre 6 meseci da će da zakiva eksere u moj politički kovčeg, da sam politički mrtvac ili kako on to kažu. Na kraju se ispostavilo da će njemu vlast ostati u Podujevu, Štimlju, i možda Gnjilanu. I taman još nigde više - dodaje on. 

Kaže da paradiranje tzv. KBS kroz Severnu Mitrovocu govori o želji da se neko isprovocira i izazove neki sukob. 

- To govori o bezobzirosti, oholosti, bahatosti, želji da se neko provocira i da izazove neki sukob. Ali naučili su naši ljudi da budu pametno. Baš onako kako su neki drugi se pametno ponašali protiv nas na prostoru bivše Jugoslavije, od Slovenije do Prištine, gradeći svoju poziciju, tako i mi treba da se ponašamo i ništa više od toga - dodaje predsednik. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana