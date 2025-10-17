"NJEMU VLAST OSTAJE U PODUJEVU, ŠTIMLJU..." Vučić o Kurtiju - Pre šest meseci najavljivao da će da zakiva eksere u moj politički kovčeg

GOSTUJUĆI u Nacionalnom dnevniku televizije Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o je o situaciji Aljbina Kurtija nakon održanih lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji.

Foto: Profimedia

- Kurti ima drugi krug izbora iako je najavljivao pre 6 meseci da će da zakiva eksere u moj politički kovčeg, da sam politički mrtvac ili kako on to kažu. Na kraju se ispostavilo da će njemu vlast ostati u Podujevu, Štimlju, i možda Gnjilanu. I taman još nigde više - dodaje on.

Kaže da paradiranje tzv. KBS kroz Severnu Mitrovocu govori o želji da se neko isprovocira i izazove neki sukob.

- To govori o bezobzirosti, oholosti, bahatosti, želji da se neko provocira i da izazove neki sukob. Ali naučili su naši ljudi da budu pametno. Baš onako kako su neki drugi se pametno ponašali protiv nas na prostoru bivše Jugoslavije, od Slovenije do Prištine, gradeći svoju poziciju, tako i mi treba da se ponašamo i ništa više od toga - dodaje predsednik.