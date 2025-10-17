Politika

NOVA EPIZODA IZ FABRIKE LAŽI (VIDEO)

В.Н.

17. 10. 2025. u 16:59

OPOZICIONI blokaderi nastavljaju da obmanjuju narod novom lažnom informacijom, čime su po ko zna koji put dokazali da je manipulacija njihovo jedino oružje.

НОВА ЕПИЗОДА ИЗ ФАБРИКЕ ЛАЖИ (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Naime, na tajkunskim medijima pustili su vest o navodnom maltretiranju studentkinje Anje Pušković od strane policije. 

Da istina vrlo brzo nađe put potvrđuje i činjenica da je devojka o kojoj je reč javno demantovala ove tvrdnje na društvenoj mreži Instagram da nikada nije bila u prostorijama policije, kao i da nikada nije imala fizičkog kontakta sa policijskim službenicima. Povrede koje je imala potiču iz saobraćajne nesreće u Staroj Pazovi, što je zvaničnim podacima potvrdilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova. 

Celu vest pogledajte na linku ispod:

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana