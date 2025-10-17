NOVA EPIZODA IZ FABRIKE LAŽI (VIDEO)

OPOZICIONI blokaderi nastavljaju da obmanjuju narod novom lažnom informacijom, čime su po ko zna koji put dokazali da je manipulacija njihovo jedino oružje.

Naime, na tajkunskim medijima pustili su vest o navodnom maltretiranju studentkinje Anje Pušković od strane policije.

Da istina vrlo brzo nađe put potvrđuje i činjenica da je devojka o kojoj je reč javno demantovala ove tvrdnje na društvenoj mreži Instagram da nikada nije bila u prostorijama policije, kao i da nikada nije imala fizičkog kontakta sa policijskim službenicima. Povrede koje je imala potiču iz saobraćajne nesreće u Staroj Pazovi, što je zvaničnim podacima potvrdilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

