VUČIĆ GOST NACIONALNOG DNEVNIKA: Predsednik Srbije u 18:30 o najvažnijim temama

17. 10. 2025. u 10:20

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovaće večeras u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink.

ВУЧИЋ ГОСТ НАЦИОНАЛНОГ ДНЕВНИКА: Председник Србије у 18:30 о најважнијим темама

Kako je najavljeno, Vučić će govoriti o izazovima pred kojima se nalazi Srbija, šta građani mogu da očekuju od svoje države, i o blokaderskom sistemu laži.

