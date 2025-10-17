VUČIĆ GOST NACIONALNOG DNEVNIKA: Predsednik Srbije u 18:30 o najvažnijim temama
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovaće večeras u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink.
Kako je najavljeno, Vučić će govoriti o izazovima pred kojima se nalazi Srbija, šta građani mogu da očekuju od svoje države, i o blokaderskom sistemu laži.
