SRAMOTA BEZ PRESEDANA: Žena bez akreditovane diplome sa privatnog fakulteta kandidat za Visoki savet sudstva!

PRAVOSUĐE u Srbiji danas bere plodove takozvanih „reformi“ koje su demokrate započele 2009. godine, politički skrojenog sistema koji je umesto najboljih nagradio najposlušnije.

Foto Shutterstock

Upravo iz tog sistema iznikla je i najnovija sramota, da za člana Visokog saveta sudstva, institucije koja odlučuje ko će suditi u ovoj zemlji, bude predložena osoba koja je devet godina studirala privatni fakultet koji u vreme njenog diplomiranja nije čak ni imao akreditaciju.

Reč je o Bratislavi Kolović Nedeljković, sudiji Prvog osnovnog suda u Beogradu, kandidatkinji koju je, kako saznajemo iz dobro obaveštenih izvora, lično predložila Jasmina Vasović, predsednica Vrhovnog suda. I Kolović Nedeljković i Vasović su iz Čačka.

I umesto da se o takvom kadru, vrlo sumnjivog obrazovanja, povede rasprava o odgovornosti i razrešenju, imajući u vidu vremenski tok kada je stekla neakreditovanu diplomu, privatnog fakulteta poznatog i kao "fabrika diploma", danas se u najvišim pravosudnim krugovima odlučuje o njenoj kandidaturi za Visoki savet sudstva, kao da je reč o vrhunskom stručnjaku, a ne o simbolu sistema koji je u potpunosti degradirao.

Fakultet koji je završila, „Pravni fakultet za privredu i pravosuđe“ u Novom Sadu, dobio je akreditaciju tek 10. jula 2009. godine, dok je ona diplomu stekla 2008. godine, kada ta ustanova nije imala ni formalno pravo da izdaje diplome. Ali umesto pitanja kako je moguće da se sa takvom diplomom položi pravosudni ispit i uđe u sistem, njena lojalnost je nagrađena kandidaturom za jednu od najviših pozicija u sudstvu.

Kolege iz Prvog osnovnog suda navode da Kolović nikada nije imala nijedan veliki predmet, šta više, dodaju da je njeno zaduženje uglavnom u internim raspodelama administrativnih poslova, budući da "nije zaista pravnik", ali da se dobro pokazala u organizaciji proslava. Ipak ona ima uredno vođene tabele i redovno prisustvo.

Međutim, iako joj nedostaje formalno znanje i obrazovanje, iza nje stoji Jasmina Vasović, žena koja već dugo drži u rukama sve konce kadrovske kontrole u sudstvu, i čije se ime nalazi u gotovo svakoj priči o uticaju, sukobu interesa i oblikovanju sudske scene. Posle afere sa Snežanom Bjelogrlić, sudijom koja je tokom svog mandata u VSS postavila sopstvenog supruga za predsednika suda u Ivanjici, Vasović je morala da pronađe novo, „čisto“ lice.

Ali "čisto lice" ne samo da je sramota za struku, nego ponižavajuća poruka svima koji su godinama zaista učili i radili, verujući da se znanje isplati da u ovakvom pravosudnom sistemu, znanje ne znači ništa ako nema „pokrovitelja“.

Fakultet koji štanca diplome bez pokrića

Ono što dodatno baca senku na ovaj fakultet jeste niz afera koje su ga pratile godinama. Upravo „Privredna akademija“ u Novom Sadu, pod čijim okriljem deluje ovaj pravni fakultet, bila je u centru skandala zbog spornih doktorskih diploma koje su izdavane u vreme kada ustanova nije imala akreditovane magistarske studije.

U javnosti su se pojavili dokazi da su određeni radovi proglašavani doktorskim bez ispunjenih uslova, pa su se na spisku „doktora nauka“ našli i pojedinci koji nikada nisu branili disertaciju pred priznatim akademskim telima. Ta afera, koja nikada nije do kraja rasvetljena, pokazala je ono što mnogi profesori i danas tvrde, da je reč o fabrici diploma koja godinama proizvodi kadar za institucije, pa i za pravosuđe.

I baš takav fakultet, čije je ime već opterećeno sumnjama, iznedrio je i kandidatkinju koja danas ne samo što ima ambiciju da sudi drugima, nego da odlučuje ko će postati sudija a ko ne.