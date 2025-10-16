VUČIĆ ČESTITAO "NOVOSTIMA" 72. GODIŠNJICU POSTOJANJA I RADA: Očuvanje nacionalnih vrednosti vaš imperativ

NOVINARIMA, urednicima i svim zaposlenima u dnevnom listu "Večernje novosti", od srca čestitam 72. godišnjicu postojanja i rada.

Foto: Dragan Milovanović

Vaša kompetentnost i posvećenost istini pokazuju da ste uvek znali da prepoznate interese građana i da teme od značaja za narod i državu oblikujete odgovornom i ozbiljnom uređivačkom politikom. Analitički i istraživački pristup novinarstvu, vernost publici i verodostojnost informacija, izgradili su snažan most poverenja između čitalačke publike i vaših izdanja.

Očuvanje nacionalnih i patriotskih vrednosti, kao i svest o odgovornosti pred javnošću za napisanu i izgovorenu reč, bili su i ostali jedan od imperativa vaše medijske kuće, što čitaoci uvek prepoznaju i nagrađuju poverenjem koje traje.

Upravo je ta iskrena interakcija sa čitaocima, otvorenost za kritike i sugestije, inovativnost i praćenje svetskih standarda u plasiranju informacija, doprinela tome da "Večernje novosti" već decenijama predstavljaju merilo kredibiliteta na medijskoj sceni Srbije i regiona.

Od dana osnivanja, velika novinarska imena "Večernjih novosti" beležila su brojne istorijske trenutke o kojima je javnost obaveštavana tačno i blagovremeno, čime su postavljeni uzusi brzine i tačnosti informacija za mnoge medijske kuće. Vaša posvećenost istini i interesima građana omogućila je čitaocima da donose odluke i u najtežim vremenima.

Želim vam još mnogo godina uspešnog rada i snažan razvoj u svim oblastima poslovanja