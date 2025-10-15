VUČIĆ O PROTESTIMA: U evropskim zemljama imate po 27 mrtvih, u Srbiji niko nije stradao - ova je zemlja šapion sveta po slobodi okupljanja
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je u obraću medijima nakon sastanka sa predsednicom Evorpske komisije Ursulom fon der Lajen da je ponosan na demokratsko opredeljenje i ponašanje sprske države po pitanju protesta.
- Ponosan san na demokratsko opredeljenje i ponašanje srpske države po pitanju protesta. Kada ste imali u velikim evropskim zemljama proteste, bilo je i po 27 mrtvih. U Srbiji srećom niko nije stradao u 11 meseci. Ovo je zemlja koja je šapion sveta po slobodi okupljanja. Imate preko 25.000 kriminalnih skupova, ilegalnih skupova, koje smo čuvali i brinuli o ljudima koji su ih oragnizovali. Kada pričate o reakciji policije, ako se to ikada dogodilo u Srbiji, to se dogodilo najmanje. Policija je reagovala u krajnjoj nuždi i sa minimum sile - rekao je Vučić.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
