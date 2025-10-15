Politika

VUČIĆ O PROTESTIMA: U evropskim zemljama imate po 27 mrtvih, u Srbiji niko nije stradao - ova je zemlja šapion sveta po slobodi okupljanja

Новости онлине

15. 10. 2025. u 10:20

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je u obraću medijima nakon sastanka sa predsednicom Evorpske komisije Ursulom fon der Lajen da je ponosan na demokratsko opredeljenje i ponašanje sprske države po pitanju protesta.

ВУЧИЋ О ПРОТЕСТИМА: У европским земљама имате по 27 мртвих, у Србији нико није страдао - ова је земља шапион света по слободи окупљања

Foto: Tanjug Jadranka Ilić

- Ponosan san na demokratsko opredeljenje i ponašanje srpske države po pitanju protesta. Kada ste imali u velikim evropskim zemljama proteste, bilo je i po 27 mrtvih. U Srbiji srećom niko nije stradao u 11 meseci. Ovo je zemlja koja je šapion sveta po slobodi okupljanja. Imate preko 25.000 kriminalnih skupova, ilegalnih skupova, koje smo čuvali i brinuli o ljudima koji su ih oragnizovali. Kada pričate o reakciji policije, ako se to ikada dogodilo u Srbiji, to se dogodilo najmanje. Policija je reagovala u krajnjoj nuždi i sa minimum sile - rekao je Vučić.

