"NOVOSTI" SAZNAJU: U toku neprimereni pritisak Dolovac i Lagumdžije na tužilaštva u Vojvodini
U JAVNIM tužilaštvima na teritoriji AP Vojvodina u toku je neprimereni pritisak koji na njih vrše Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac i njena desna ruka Tatjana Lagumdžija, inače šefica Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu, nezvanično saznaju "Novosti".
Njih dve, prema saznanjima naše redakcije, pritiskaju vojvođanska viša javna tužilaštva da podrže kandidaturu Borisa Majlata za izbornog člana Visokog saveta tužilaštva.
Neprimereni uticaji, pritisci, ucene i pretnje javnim tužiocima da glasaju mimo svoje volje nedopustivi su i zabranjeni zakonom, zbog čega Dolovac i Lagumdžija moraju hitno biti sprečene u nastavku ove kampanje.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
