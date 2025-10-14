Politika

"NOVOSTI" SAZNAJU: U toku neprimereni pritisak Dolovac i Lagumdžije na tužilaštva u Vojvodini

Новости онлине

14. 10. 2025. u 13:03

U JAVNIM tužilaštvima na teritoriji AP Vojvodina u toku je neprimereni pritisak koji na njih vrše Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac i njena desna ruka Tatjana Lagumdžija, inače šefica Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu, nezvanično saznaju "Novosti".

НОВОСТИ САЗНАЈУ: У току непримерени притисак Доловац и Лагумџије на тужилаштва у Војводини

Foto: Novosti

Njih dve, prema saznanjima naše redakcije, pritiskaju vojvođanska viša javna tužilaštva da podrže kandidaturu Borisa Majlata za izbornog člana Visokog saveta tužilaštva.

Neprimereni uticaji, pritisci, ucene i pretnje javnim tužiocima da glasaju mimo svoje volje nedopustivi su i zabranjeni zakonom, zbog čega Dolovac i Lagumdžija moraju hitno biti sprečene u nastavku ove kampanje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 3

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA ZMIJANAC: Ja sam bila bolja pevačica od Brene!

VESNA ZMIJANAC: "Ja sam bila bolja pevačica od Brene!"