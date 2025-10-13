VUČIĆ SE OGLASIO NAKON OSLOBAĐANJA ALONA OHELA: Borio si se kroz 738 dana tame i pobedio - tvoja snaga nas sve inspiriše
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži X, povodom oslobađanja Alona Ohela.
- Alon Ohel, borio si se kroz 738 dana tame i pobedio. Dobrodošao kući, dragi prijatelju - tvoja snaga nas sve inspiriše. Idit i Kobi, zagrlite svog sina. Noćna mora je gotova. Srbija je zahvalna Donaldu Trampu, Džaredu Kušneru, Stivu Vitkofu, Benjaminu Netanjahuu - liderima koji donose slobodu kada je najvažnije. Stabilnost je jedini put napred - poručio je predsednik uz fotografiju Alona Ohela.
Podsetimo, Alon Ohel oslobođen je jutros nakon dve godine zarobljeništva. Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. u blizini Reima kada su teroristi Hamasa upali u Izrael i oteli ga.
Preporučujemo
OSLOBOĐEN SRPSKI DRŽAVLjANIN: Alon Ohel na slobodi, Hamas predao sedam talaca Crvenom krstu
13. 10. 2025. u 07:26
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)