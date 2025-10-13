Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NAKON OSLOBAĐANJA ALONA OHELA: Borio si se kroz 738 dana tame i pobedio - tvoja snaga nas sve inspiriše

В. Н.

13. 10. 2025. u 10:34

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži X, povodom oslobađanja Alona Ohela.

Foto: Tanjug

- Alon Ohel, borio si se kroz 738 dana tame i pobedio. Dobrodošao kući, dragi prijatelju - tvoja snaga nas sve inspiriše. Idit i Kobi, zagrlite svog sina. Noćna mora je gotova. Srbija je zahvalna Donaldu Trampu, Džaredu Kušneru, Stivu Vitkofu, Benjaminu Netanjahuu - liderima koji donose slobodu kada je najvažnije. Stabilnost je jedini put napred - poručio je predsednik uz fotografiju Alona Ohela.

Podsetimo, Alon Ohel oslobođen je jutros nakon dve godine zarobljeništva. Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. u blizini Reima kada su teroristi Hamasa upali u Izrael i oteli ga.

