"ON JE KURTIJEV POTRČKO" Vučić o Nenadu Rašiću: Srbija ne krije podršku Srpskoj listi
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izbor Nenada Rašića još jedan pokušaj rušenje Srpske liste i srpskih prava na Kosovu i Metohiji.
- Kao da je 200.000 ljudi nešto što se podrazumeva, to je ogroman broj ljudi. Na dan kada su oborili rekord, bilo je 80-90 hiljada u celoj Srbiji, ne računajući skup u Beogradu kada je policija procenila oko 107 hiljada. Nadao sam se da ću biti na jugu Srbije ali zbog drugih obaveza će to biti nemoguće. Pozivam ljude da pruže podršku Srbiji. Vidite onog Estonca, optužio Srbiju da se meša u izborni proces, pazite sad, zapošljavanjem zdravstenih radnika - rekao je Vučić.
On je dodao da je izbor Rašića još jedan pokušaj rušenje Srpske liste i srpskih prava na KiM.
- On je Kurtijev potrčko. Pozivam ljude da izađu u velikom broju i glasaju za Srpsku listu. Važno je da ljudi pruže podršku našem narodu na KiM, i ponosan sam na činjenicu da je preko 90 odsto popunjenost vozova koji su krenuli, i ja sam ponosan na to šta smo izgradili i uradili. Sutra ujutru ću obići radove na novom porodilištu, majke će moći da uživaju u novom i lepo opremljenom mestu - dodao je predsednik.
On je još jednom pozvao građane da sutra izađu na izbore.
- Srbija ne krije podršku Srpskoj listi i hvala ljudima koji podržavaju Srbe na KiM i bore se za srpsko ime i prezime - rekao je Vučić.
