Politika

"POVERENJE SE TEŠKO GRADI ALI SE LAKO POTKOPA" Đurić najoštrije osudio slanje turskih dronova Prištini

D.K.

08. 10. 2025. u 20:13

MINISTAR spoljnih poslova Srbije Marko Đurić oglasio se danas na društvenoj mreži "Iks" i najoštrije osudio saradnju Turske vojske sa lažnom državom Kosovo.

ПОВЕРЕЊЕ СЕ ТЕШКО ГРАДИ АЛИ СЕ ЛАКО ПОТКОПА Ђурић најоштрије осудио слање турских дронова Приштини

Tatyana Makeyeva/Pool Photo

Đurić je na svom "Iks" profilu naveo kako je isporučivanje turskih dronova lažnoj državi Kosovo predstavlja dolivanje ulja na vatru i odličan primer zlonamernog mešanja u regionalne poslove sa destabilizućujim posledicama. 

- Poverenje je teško izgraditi, a nažalost, mnogo lakše ga je potkopati. Odluka turskih vlasti da isporuče smrtonosno oružje Kurtijevom režimu predstavlja dolivanje ulja na vatru i odličan primer zlonamernog mešanja u regionalne poslove sa destabilizujućim posledicama. Najoštrije osuđujem ovaj jednostrani i nezakoniti potez, koji predstavlja korak unazad u naporima za normalizaciju odnosa u regionu i podsticaj politici agresije prema Srboma i drugim nevećinskim zajednicama na Kosovu i Metohiji . Ono što je Kosovu* potrebno nisu ubilačke dronove, već poštovanje osnovnih ljudskih prava svih građana, normalizacija odnosa i ekonomski razvoj. Srbija će morati da uzme u obzir ovaj potez u svojim daljim akcijama. - naveo je ministar Đurić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POČELE BLOKADE U AUSTRIJI: Studenti blokirali univerzitet u Beču! Policija reagovala silom
Politika

0 2

POČELE BLOKADE U AUSTRIJI: Studenti blokirali univerzitet u Beču! Policija reagovala silom

JUTROS su studenti Univerziteta u Beču blokirali glavne ulaze ustanove, sprečavajući ulazak zaposlenih i kolega na nastavu uz obrazloženje da uprava uporno održava strateško partnerstvo sa Hebrejskim univerzitetom uprkos zahtevima da se ta saradnja okonča zbog rata u Gazi. „Blokada je odgovor na ignorisanje naših zahteva i odbijanje rektorata da uđe u stvaran dijalog“, kaže za Srpski Ugao student koji se predstavio kao Gabriel Šnajder (Gabriel Schneider).

08. 10. 2025. u 20:18

Politika
Tenis
Fudbal
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd