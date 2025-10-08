"POVERENJE SE TEŠKO GRADI ALI SE LAKO POTKOPA" Đurić najoštrije osudio slanje turskih dronova Prištini

MINISTAR spoljnih poslova Srbije Marko Đurić oglasio se danas na društvenoj mreži "Iks" i najoštrije osudio saradnju Turske vojske sa lažnom državom Kosovo.

Tatyana Makeyeva/Pool Photo

Đurić je na svom "Iks" profilu naveo kako je isporučivanje turskih dronova lažnoj državi Kosovo predstavlja dolivanje ulja na vatru i odličan primer zlonamernog mešanja u regionalne poslove sa destabilizućujim posledicama.

- Poverenje je teško izgraditi, a nažalost, mnogo lakše ga je potkopati. Odluka turskih vlasti da isporuče smrtonosno oružje Kurtijevom režimu predstavlja dolivanje ulja na vatru i odličan primer zlonamernog mešanja u regionalne poslove sa destabilizujućim posledicama. Najoštrije osuđujem ovaj jednostrani i nezakoniti potez, koji predstavlja korak unazad u naporima za normalizaciju odnosa u regionu i podsticaj politici agresije prema Srboma i drugim nevećinskim zajednicama na Kosovu i Metohiji . Ono što je Kosovu* potrebno nisu ubilačke dronove, već poštovanje osnovnih ljudskih prava svih građana, normalizacija odnosa i ekonomski razvoj. Srbija će morati da uzme u obzir ovaj potez u svojim daljim akcijama. - naveo je ministar Đurić.

Trust is difficult to build, and unfortunately, much easier to undermine.



