ŠTIMAC NAPADA ĐILASA, PONOŠA, ALEKSIĆA, PAVLA GRBOVIĆA I ZLF: "Izađite na vreme iz blata"

08. 10. 2025. u 12:09

BLOKADER i lider pokreta Nacionalna Snaga Vladimir Štimac napao je opoziciju i upozorio da "na vreme izađu iz blata u koje vuku" ljude sa sobom.

- Pozivam sve moralne, ispravne i poštene ljude da podnesu ostavke/isčlane se iz parlamentarnih stranaka koje danas učestvuju u radu Vučićeve skupštine i daju joj legitimitet. Umesto da stojite uz samoproklamovane lažne lidere koji vam prosipaju pamet da bez stranaka neće moći, stanite uz svoj narod i izađite na vreme iz blata u koje vas vuku sa sobom - izjavio je Štimac.

