"BILO JE NESUGLASICA IZMEĐU OSMANI I MENE" Vučić: Obavestio sam ih sve da je u Srbiji otvorena najbrža pruga, pošto u medijima toga nema

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Drača gde učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni.

Ovde nema država, već se ide samo sa imenima, tako da je to nešto što je dobro nasleđe ovog procesa. Ali, rekao sam i govorio o toj vrsti licemerja dvostrukih standarda, gde svako od nas u stvari pokušava da na račun nekog drugog dobije nešto, a da malo zajedničkog pristupa imamo u rešavanju problema na Zapadnom Balkanu - naveo je Vučić.

Kako je rekao, obavestio je prisutne na samitu da je u Srbiji otvorena pruga od 180 km, najbrža u regionu.

- Pošto to nigde ni u jednom od medija u Albaniji, u Prištini, u Zagrebu i Sarajevu nisu mogli da pročitaju, da se bar informišu i da nam budu dragi gosti, da dođu da vide kako izgleda kad se vozite brzim vozovima i na brzim prugama. Rekli su da ćemo zajedno da radimo na evropskim integracijama i ustanovili su da je evropski put Zapadnog Balkana - kazao je Vučić.

Predsednik je ukazao da oni žive u mehuru sopstvenih laži, govoreći o hrvatskim medijima.

- Niko od njih od Slovenije do Albanije nema takvu prugu kao mi - dodao je.

Potom je otkrio nesuglasice sa Vjosom Osmani.

- I zamislite kad dođe Vjosa Osman i priča o teritorijalnom integritetu i zaštiti teritorijalnog integriteta. I ono vam se želudac okrene naopačke, a svi ostali slušaju ovako, klimaju glavom, vidiš što si pametno rekla. Tako da smo se prisetili njenih turističkih dana u Jedinjenim nacijama, poželela je još mnogo turizma u životu i to je to. Sa tim ćemo nastaviti u budućnosti - naveo je Vučić.