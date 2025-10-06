VUČIĆ STIGAO U ALBANIJU: Predsednik Srbije učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Drač, gde će učestvovati na samitu Procesa Brdo-Brioni. Samit organizuju predsednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović, a domaćin je predsednik Albanije Bajram Begaj.

Foto: Profimedia

Na sastanku u Albaniji, kako je potvrđeno, učestvovaće, osim predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i predsednik Crne Gore Jakov Milatović, članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Željko Komšić, predsednica Makedonije Gordana Siljanovska Davkova i predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani.

Sastanak u Draču biće održan pod sloganom "Zajednički interesi. zajednička posvećenost zajedničkoj budućnosti: zajedno ka EU".

Razgovaraće se o jačanju evropske perspektive celog regiona i ubrzanju procesa pristupanja Evropskoj uniji, Planu rasta za Zapadni Balkan, jačanju regionalne stabilnosti i dobrosusedskih odnosa, kao i o ekonomskoj i društvenoj transformaciji zemalja Jugoistočne Evrope.

Posebna pažnja biće posvećena zadržavanju mladih ljudi pružanjem boljih mogućnosti za život i rad, kao i jačanju saradnje u oblasti zapošljavanja.

Očekuje se prihvatanje Zajedničke deklaracije svih učesnika Procesa Brdo-Brioni, kojom bi se potvrdila posvećenost podršci evropskim integracijama i inkluzivnoj saradnji sa ciljem mirne, snažne, stabilne, prosperitetne i ujedinjene Evropske unije i potvrdio nastavak promocije dobrosusedske saradnje.

Na kraju samita, predviđeno je održavanje zajedničke konferencije za medije predsednika Albanije, predsednika Hrvatske i predsednice Slovenije. Proces Brdo-Brioni je regionalna inicijativa koju su pokrenuli predsednici Slovenije i Hrvatske s ciljem jačanja saradnje i dijaloga među zemljama Zapadnog Balkana, kao i podrške njihovom približavanju Evropskoj uniji.

Osnivači inicijative su nekadašnji predsednici Slovenije i Hrvatske Borut Pahor i Ivo Josipović, a naziv inicijative potekao je od mesta gde je održan prvi sastanak - Brdo kod Kranja (Slovenija) i Brioni (Hrvatska).

Samit se smatra dopunom Berlinskom procesu i drugim međunarodnim inicijativama koje imaju za cilj integraciju Zapadnog Balkana u EU, a takođe pruža platformu za otvorene razgovore o sporovima i izazovima unutar regiona. Sastanci u okviru Inicijative Brdo-Brioni održavaju se svake godine od 2013, a poslednji je održan prošle godine u Tivtu, u Crnoj Gori.