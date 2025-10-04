SRAMNA PORUKA VOĐE BLOKADERA IZ NOVOG PAZARA: "Nebojša Pavković je ratni zločinac"

SRAMOTNA poruka osvanula je na Iks nalogu vođe blokadera iz Novog Pazara.

Foto: Arhiva Novosti

Ovog puta su nisko udarili na heroja generala Nebojšu Pavkovića, koji je sa vojnicima u prvim redovima branio Kosovo i Metohiju.

Vođa blokadera iz Novog Pazara je poručio: "Pavković zločinac".

Foto: Iks

Komentari ispod ove tužne objave pitaju, njenog tvorca - da li je za njega Naser Orić heroj?

Pavković, koji je u Finskoj služio kaznu od 22 godine zatvora, koju mu je izrekao Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju.