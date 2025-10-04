SRAMNA PORUKA VOĐE BLOKADERA IZ NOVOG PAZARA: "Nebojša Pavković je ratni zločinac"
SRAMOTNA poruka osvanula je na Iks nalogu vođe blokadera iz Novog Pazara.
Ovog puta su nisko udarili na heroja generala Nebojšu Pavkovića, koji je sa vojnicima u prvim redovima branio Kosovo i Metohiju.
Vođa blokadera iz Novog Pazara je poručio: "Pavković zločinac".
Komentari ispod ove tužne objave pitaju, njenog tvorca - da li je za njega Naser Orić heroj?
Pavković, koji je u Finskoj služio kaznu od 22 godine zatvora, koju mu je izrekao Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
