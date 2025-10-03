Politika

NEOČEKIVAN POTEZ: Tramp povukao nominaciju Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 10. 2025. u 21:24

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povukla je nominaciju Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu Odbora Senata SAD za spoljne poslove.

НЕОЧЕКИВАН ПОТЕЗ: Трамп повукао номинацију Марка Брновића за амбасадора САД у Србији

Foto: Profimedia

-Predsednik SAD poslao je Senatu 2. oktobra 2025. godine, izvršnu odluku kojom se povlači iz daljeg razmatranja u Senatu sledeća nominacija: Mark Brnovič, iz Arizone, za vanrednog ambasadora i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, koja je poslata Senatu 29. aprila 2025. godine, piše na sajtu Odbora Senata SAD za spoljne poslove.

Razlozi povlačenja Brnovićeve nominacije nisu navedeni.

Tramp je krajem marta za ambasadora u Beogradu nominovao Brnovića, člana Republikanske stranke i bivšeg državnog tužioca Arizone.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)

CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)