NEOČEKIVAN POTEZ: Tramp povukao nominaciju Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povukla je nominaciju Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu Odbora Senata SAD za spoljne poslove.

-Predsednik SAD poslao je Senatu 2. oktobra 2025. godine, izvršnu odluku kojom se povlači iz daljeg razmatranja u Senatu sledeća nominacija: Mark Brnovič, iz Arizone, za vanrednog ambasadora i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, koja je poslata Senatu 29. aprila 2025. godine, piše na sajtu Odbora Senata SAD za spoljne poslove.

Razlozi povlačenja Brnovićeve nominacije nisu navedeni.

Tramp je krajem marta za ambasadora u Beogradu nominovao Brnovića, člana Republikanske stranke i bivšeg državnog tužioca Arizone.

