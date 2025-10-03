NEOČEKIVAN POTEZ: Tramp povukao nominaciju Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povukla je nominaciju Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu Odbora Senata SAD za spoljne poslove.
-Predsednik SAD poslao je Senatu 2. oktobra 2025. godine, izvršnu odluku kojom se povlači iz daljeg razmatranja u Senatu sledeća nominacija: Mark Brnovič, iz Arizone, za vanrednog ambasadora i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, koja je poslata Senatu 29. aprila 2025. godine, piše na sajtu Odbora Senata SAD za spoljne poslove.
Razlozi povlačenja Brnovićeve nominacije nisu navedeni.
Tramp je krajem marta za ambasadora u Beogradu nominovao Brnovića, člana Republikanske stranke i bivšeg državnog tužioca Arizone.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
DžEFRI SAKS: Ko zaista odbija dijalog - Rusija ili Zapad?
03. 10. 2025. u 20:15
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)