VUČIĆ O BLOKADERU KOGA SU ZADRŽALI IZRAELCI Naša obaveza je da pomognemo našim državljanima, bez obzira što su neozbiljni i neodgovorni
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima iz Kopenhagena gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice.
O blokaderu saFDU, Ognjenu Mirkoviću, koga su zadržali Izraelci, predsednik kaže:
- Polako, da vidimo kako stvari stoje. Nisu pitali državu kada su išli tamo gde su išli. Misle da se sve rešava tako što klikneš na tastaturu i pokupiš sto lajkova, pa si mnogo pametan. Jasno je bilo njima u šta se upuštaju. Spasavaju svet, mrzimo sve koji drugačije misle, a onda ćemo od tih koji drugačije misle da tražimo pomoć. Bez obzira što su sami svojom neodgovornošću upali u sve to, naša je obaveza kao države da pomognemo našim državljanima. To da su neodgovorni, neozbiljni, i više od toga - kaže Vučić.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
