VUČIĆ O BLOKADERU KOGA SU ZADRŽALI IZRAELCI Naša obaveza je da pomognemo našim državljanima, bez obzira što su neozbiljni i neodgovorni

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima iz Kopenhagena gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice.

Foto: Printskrin/X

O blokaderu saFDU, Ognjenu Mirkoviću, koga su zadržali Izraelci, predsednik kaže:

- Polako, da vidimo kako stvari stoje. Nisu pitali državu kada su išli tamo gde su išli. Misle da se sve rešava tako što klikneš na tastaturu i pokupiš sto lajkova, pa si mnogo pametan. Jasno je bilo njima u šta se upuštaju. Spasavaju svet, mrzimo sve koji drugačije misle, a onda ćemo od tih koji drugačije misle da tražimo pomoć. Bez obzira što su sami svojom neodgovornošću upali u sve to, naša je obaveza kao države da pomognemo našim državljanima. To da su neodgovorni, neozbiljni, i više od toga - kaže Vučić.