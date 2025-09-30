NEZAPAMĆENO LICEMERJE: Dok se Vučić bori za Srbiju i građane, oni koji su prodali NIS i doveli nas u tešku situaciju seire i šire strah
ČLAN Narodnog pokreta Miroslava Aleksića, Goran Radosavljević gostovao je na Novoj S, gde je pokušao da širi paniku oko situacije sa NIS-om
Ono što nije rečeno u najavi podkasta jeste da pomenuti gost nije samo profesor FEFA fakulteta, kako je predstavljen. On je bivši član Tadićevog SDS-a, a sadašnji Aleksićevog pokreta.
Očigledno poslat da seiri nad teškom situacijom u vezi sa NIS-om i širi paniku.
Da je reč o licemerju potvrđuju i reči profesora blokadera Ognjena Radonjića koji je objasnio da je upravo Radosavljevićev nekadašnji partijski saborac Boris Tadić u bescenje dao NIS Rusima.
- Kako smo i mi izvršili katastrofalnu prodaju NIS-a. To je bilo 2008. godine, u okviru energetskog sporazuma. To je bila vlada Vojislava Koštunice sa Demokratskom strankom, G17+, i još nekim strankama. Prodaja je obavljena 2009. godine, u vreme vlade Mirka Cvetkovića. Sami ste sebe doveli u ovu poziciju. Možete najpre da saznate kako ste došli u ovakvu situaciju. Mi sada samo pričamo o Vučiću – pa nije Vučić jedini. Ej, pa kakav Vučić? Pa mi smo doveli do ovoga - kaže Radonjić.
I dok neki šire strah, predsednik Aleksandar Vučić se bori i poručuje građanima da ne brinu.
- Daćemo sve od sebe da građani imaju toplu zimu u svojim domovima, da ne brinu za snabdevanje što se tiče njihovih automobila, za ljude koji voze autobuse i kamione, takođe. A sve ostalo biće mnogo, mnogo teže - kazao je Vučić.
