VUČIĆ NA OBELEŽAVANJU NACIONALNOG DANA KINE: Srbija i Kina nastavljaju zajedno, za mir, razvoj i bolji život naših građana (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prijemu povodom 76. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine i 70 godina prijateljstva naroda Kine i Srbije.
Večeras smo sa radošću obeležili 76 godina od osnivanja NR Kine i 70 godina prijateljstva naših naroda. Hvala ambasadoru Li Mingu na iskrenom partnerstvu i toplom gostoprimstvu. Ponosan sam na poverenje koje gradimo kroz konkretne projekte i bliske veze među ljudima, uveren da Srbija i Kina nastavljaju zajedno, za mir, razvoj i bolji život naših građana", navedeno je uz fotografije sa prijema, na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
PRISUSTVUJE I PREDSEDNIK VUČIĆ: Prijem povodom Nacionalnog dana Kine u Beogradu (FOTO)
29. 09. 2025. u 19:55
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)