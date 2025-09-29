Politika

VUČIĆ NA OBELEŽAVANJU NACIONALNOG DANA KINE: Srbija i Kina nastavljaju zajedno, za mir, razvoj i bolji život naših građana (FOTO)

29. 09. 2025. u 20:25

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prijemu povodom 76. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine i 70 godina prijateljstva naroda Kine i Srbije.

ВУЧИЋ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА КИНЕ: Србија и Кина настављају заједно, за мир, развој и бољи живот наших грађана (ФОТО)

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Večeras smo sa radošću obeležili 76 godina od osnivanja NR Kine i 70 godina prijateljstva naših naroda. Hvala ambasadoru Li Mingu na iskrenom partnerstvu i toplom gostoprimstvu. Ponosan sam na poverenje koje gradimo kroz konkretne projekte i bliske veze među ljudima, uveren da Srbija i Kina nastavljaju zajedno, za mir, razvoj i bolji život naših građana", navedeno je uz fotografije sa prijema, na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 

