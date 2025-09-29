SLOBODNI GRAĐANI USTALI PROTIV BLOKADA: Ovako su izgledali jučerašnji skupovi širom Srbije (FOTO/VIDEO)

ŠIROM Srbije su juče održani skupovi "Građani protiv blokada" u organizaciji Centra za društvenu stabilnost na 167 lokacija, a prisustvovalo je 157.000 ljudi, prema podacima MUP.
Foto: Novosti
СЛОБОДНИ ГРАЂАНИ УСТАЛИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Овако су изгледали јучерашњи скупови широм Србије
Siniša Mali, Ana Brnabić i Petar Petković na skupu protiv blokada u Beogradu
Bajina Bašta protiv blokada
Valjevo neće blokade
Vrnjačka Banja protiv blokada
Žabari protiv blokada
Knjaževac neće blokade
Baka iz Pirota pozdravlja okupljene građane
Brus neće blokade
Senta protiv blokada
Smederevo protiv blokada
Kuršumlija neće blokade
Leskovac protiv blokada
Zahtevi za objektivnost slobodnih građana ispred RTS
Građani su ispred RTS poručili da "ne daju Srbiju" i da je dosta blokada.
- Došli smo ovde da podsetimo RTS, pre svega uredništvo i odgovorne ljude, da su oni javni servis koji se finansira novcem svih građana Srbije - naveli su oni.
Kazali su da RTS ne može da zauzima političku stranu i da podržava obojenu revoluciju, već mora da izveštava objektivno. Poručili su da neće blokirati zaposlene u RTS, već da žele da ih podsete da su dužni da služe građanima Srbije jer se finansiraju novcem svih građana.
Zahteve su sveli su tri tačke:
1. Oslobađanje RTS od revolucionarnih siledžija, od onih koji su iznutra blokirali RTS i koji mesecima obmanjuju narod. Mi, narod Srbije, nećemo da plaćamo partijske parazite, žute ološ elite, i njihove nasilnički program.2. Zahtevamo smenu rukovodećih ljudi, ne samo u informativnom, već i u kulturnom, zabavnom i filmskom programu. Posebno ne želimo da gledamo, a svakako ne da plaćamo one u beogradskom programu koji mrze Beograd i koji u svom gradu nikada ništa lepo ne vide i fokusirani su samo na širenje mržnje protiv svih koji se za dobrobit grada bore.
3. Zahtevamo punu krivično-pravnu, finansijsku i disciplinsku odgovornost za sve one koji su, iako plaćeni od građana, učestvovali u pokušaju državnog udara i ometali proces normalnog rada nacionalnog javnog servisa.
Sve ovo očekujemo da rukovodstvo RTS sprovede u narednih 30 dana, u protivnom, izborićemo se, na istom ovom mestu, a u skladu sa zaključcima od 12. aprila, za smenu celokupnog rukovodstva RTS. Nije srpski ćutati, i narod više neće da ćuti - poručili su.
U Bogatiću slobodni građani koji su izašli na skup protiv blokada trpe teror blokadera kojk bukvalno hoće da ih ubiju.
Novo Miloševo protiv blokada
Subotica neće blokade
Građani Vlasotinca protiv blokada
Žitorađa neće blokade
Prokuplje protiv blokada
Užice protiv blokada
Sečanj neće blokade
Srbobran protiv blokada
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić šeta sa građanima koji su protiv blokada Obrenovcem. Vučića su obestili da u Obrenovcu šeta 6.000 građana koji neće blokade.
Foto: Printskrin TV Pink
Šabac protiv blokada
Ratni veterani nose veliku srpsku zastavu kroz Kosovsku ulicu
Zaječar protiv blokada
Lapovo protiv blokada
Građani stigli ispred RTS
Loznica protiv blokada
Ljubovija neće blokade
Pazova protiv blokada
Ruma se ne blokira
Kikinda protiv blokada
Majdanpek neće blokade
Mali Zvornik protiv blokada
Kragujevac neće blokade
Golubac protiv blokada
Kraljevo neće blokade
Slobodni građani idu ka RTS
Građani Zaječara kazali šta misle o blokadama
Sajlovo neće blokade
Begeč protiv blokada
Kotež neće blokade
Građani Voždovca idu ka RTS
Bajkeri krenuli ka RTS
Građani se okupljaju u Novom Sadu
Građani Kraljeva protiv blokada
Mali Zvornik neće blokade
Obrenovac protiv blokada
