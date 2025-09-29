SLOBODNI GRAĐANI USTALI PROTIV BLOKADA: Ovako su izgledali jučerašnji skupovi širom Srbije (FOTO/VIDEO)

СЛОБОДНИ ГРАЂАНИ УСТАЛИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Овако су изгледали јучерашњи скупови широм Србије

Siniša Mali, Ana Brnabić i Petar Petković na skupu protiv blokada u Beogradu

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Bajina Bašta protiv blokada

Novosti

Valjevo neće blokade

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Vrnjačka Banja protiv blokada

Novosti

Žabari protiv blokada

Novosti

Knjaževac neće blokade

Novosti

Baka iz Pirota pozdravlja okupljene građane

Brus neće blokade

Novosti

Novosti

Novosti

Senta protiv blokada

Novosti

Smederevo protiv blokada

Novosti

Kuršumlija neće blokade

Novosti

Leskovac protiv blokada

Novosti

Zahtevi za objektivnost slobodnih građana ispred RTS

Građani su ispred RTS poručili da "ne daju Srbiju" i da je dosta blokada.

- Došli smo ovde da podsetimo RTS, pre svega uredništvo i odgovorne ljude, da su oni javni servis koji se finansira novcem svih građana Srbije - naveli su oni.

Kazali su da RTS ne može da zauzima političku stranu i da podržava obojenu revoluciju, već mora da izveštava objektivno. Poručili su da neće blokirati zaposlene u RTS, već da žele da ih podsete da su dužni da služe građanima Srbije jer se finansiraju novcem svih građana.

Zahteve su sveli su tri tačke:

1. Oslobađanje RTS od revolucionarnih siledžija, od onih koji su iznutra blokirali RTS i koji mesecima obmanjuju narod. Mi, narod Srbije, nećemo da plaćamo partijske parazite, žute ološ elite, i njihove nasilnički program.



Novosti

Novosti

U Bogatiću slobodni građani koji su izašli na skup protiv blokada trpe teror blokadera kojk bukvalno hoće da ih ubiju.

Novo Miloševo protiv blokada

Novosti

Subotica neće blokade

Novosti

Građani Vlasotinca protiv blokada

Novosti

Žitorađa neće blokade

Novosti

Prokuplje protiv blokada

Novosti

Užice protiv blokada

Novosti

Sečanj neće blokade

Novosti

Novosti

Srbobran protiv blokada

Novosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić šeta sa građanima koji su protiv blokada Obrenovcem. Vučića su obestili da u Obrenovcu šeta 6.000 građana koji neće blokade.

Foto: Printskrin TV Pink

Šabac protiv blokada

Novosti

Ratni veterani nose veliku srpsku zastavu kroz Kosovsku ulicu

Novosti

Novosti

Novosti

Zaječar protiv blokada

Novosti

Lapovo protiv blokada

Građani stigli ispred RTS

Loznica protiv blokada

Novosti

Novosti

Ljubovija neće blokade

Novosti

Pazova protiv blokada

Novosti

Ruma se ne blokira

Novosti

Kikinda protiv blokada

Novosti

Novosti

Majdanpek neće blokade

Novosti

Novosti

Novosti

Mali Zvornik protiv blokada

Novosti

Kragujevac neće blokade

Novosti

Golubac protiv blokada

Novosti

Kraljevo neće blokade

Novosti

Slobodni građani idu ka RTS

Novosti

Građani Zaječara kazali šta misle o blokadama

Sajlovo neće blokade

Begeč protiv blokada

Novosti

Novosti

Kotež neće blokade

Novosti

Građani Voždovca idu ka RTS

Novosti

Bajkeri krenuli ka RTS

Građani se okupljaju u Novom Sadu

Novosti

Novosti

Novosti

Građani Kraljeva protiv blokada

Novosti

Mali Zvornik neće blokade

Novosti

Novosti

Obrenovac protiv blokada

Novosti

Novosti

Novosti