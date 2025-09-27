REŠENJE ZA KOSOVO I METOHIJU: Šešelj otkrio šta bi ponudio Amerikancima
AMERIKANCIMA je potrebna baza na području Kosova i Metohije, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj za TV Pink.
Ističe da bi u jednom trenutku ponudio Amerikancima da zadrže bazu, ali da Srbiji vrate suverenitet nad Kosovom i Metohijom.
Šešelj smatra da se kriza u Ukrajini neće uskoro razrešiti i da se Rusi neće zaustaviti "dok ne oslobode celu Ukrajinu".
- Kako će da denacifikuju Ukrajinu dok ne zauzmu celu teritoriju? - pitao je lider radikala.
