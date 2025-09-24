Politika

BRNABIĆ IZ BAKUA: Ceo slobodarski svet čeka obraćanje Vučića iz NJujorka, postignut važan dogovor sa Azerbejdžanom u energetici (VIDEO)

24. 09. 2025. u 16:00

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić obratila se iz Bakua.

Foto: Printskrin

- Jako uspešan dan za mnogo sastanaka i značajnih tema za Srbiju. Ja sam ovde u zvačničnoj poseti. Parlamentarna saradnja koja je posebno jaka od 2022. godine kada je gospodin Orlić potpisao sporazum, i to će se svakako nastaviti. Ono što je izuzetno važno je saradnja u energetici. Danas je energetska bezbednost sastavni deo nacionalne bezbednosti, a nama je Azerbejdžan jedan od najvažnijih i najodanijih priajtelja. Dva ugovora koja treba da popštišemo je novi ugovor o snabdevanju gasom, sada je on dogovoren, treba da se potpiše u narednim nedeljama. Ono što je posebno značajno, pored dogovorenih isporuka gasa, Azerbejdžan će izaći u suret tome da u zimski mmesecima obezbedi dodatne količine gasa za Srbiju. To će biti jako važno za predstojeću zimu, i pokazuje koliko je snažno partnerstvo između Vučića i Alijeva - kaže Brnabić.

Govoreći o obraćanju Vučića u Njujorku, Brnabić kaže da očekuje da će na najbolji način istaći ono što su naši nacionalni interesi.

- Njegovo obraćanje ne očekuju samo građani u Srbiji, već ljudi širom slobodarskog sveta. On je do sada uvek imao poruku za sve slobodarske narode i zemlje, za sve koji ne slušaju i ne žele da budu poslušnici bilo čijeg interesa sa strane, bilo kog globalnog igrača, već se bore za svoj suverenitet i za ono što hoće njihovi narodi. To je glas kojim govori Vučić, za ponos je to što obračćanje predsednika ne čekamo samo mi, već sve slobodarske zemlje i narodi.

