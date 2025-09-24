BRNABIĆ IZ BAKUA: Ceo slobodarski svet čeka obraćanje Vučića iz NJujorka, postignut važan dogovor sa Azerbejdžanom u energetici (VIDEO)
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić obratila se iz Bakua.
- Jako uspešan dan za mnogo sastanaka i značajnih tema za Srbiju. Ja sam ovde u zvačničnoj poseti. Parlamentarna saradnja koja je posebno jaka od 2022. godine kada je gospodin Orlić potpisao sporazum, i to će se svakako nastaviti. Ono što je izuzetno važno je saradnja u energetici. Danas je energetska bezbednost sastavni deo nacionalne bezbednosti, a nama je Azerbejdžan jedan od najvažnijih i najodanijih priajtelja. Dva ugovora koja treba da popštišemo je novi ugovor o snabdevanju gasom, sada je on dogovoren, treba da se potpiše u narednim nedeljama. Ono što je posebno značajno, pored dogovorenih isporuka gasa, Azerbejdžan će izaći u suret tome da u zimski mmesecima obezbedi dodatne količine gasa za Srbiju. To će biti jako važno za predstojeću zimu, i pokazuje koliko je snažno partnerstvo između Vučića i Alijeva - kaže Brnabić.
Govoreći o obraćanju Vučića u Njujorku, Brnabić kaže da očekuje da će na najbolji način istaći ono što su naši nacionalni interesi.
- Njegovo obraćanje ne očekuju samo građani u Srbiji, već ljudi širom slobodarskog sveta. On je do sada uvek imao poruku za sve slobodarske narode i zemlje, za sve koji ne slušaju i ne žele da budu poslušnici bilo čijeg interesa sa strane, bilo kog globalnog igrača, već se bore za svoj suverenitet i za ono što hoće njihovi narodi. To je glas kojim govori Vučić, za ponos je to što obračćanje predsednika ne čekamo samo mi, već sve slobodarske zemlje i narodi.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
