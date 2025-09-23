U MILANU PRESLIKAN SCENARIO HAOSA IZ SRBIJE: Da li su ovi snimci dokaz da je počeo prvi svetski građanski rat? (FOTO/VIDEO)
ZASTRAŠUJUĆE scene nasilja koje su juče viđene širom Italije, pri čemu su posebno dramatične bile u Milanu gde je u sukobu propalestinskih demonstranata i policije povređeno najmanje 50 pripadnika organa bezbednosti, za građane Srbije, nažalost, nisu ništa novo.
Međutim, scenario po kom su nasilni demonstranti u Italiji, slučajno ili namerno skriveni ispod šlemova, marama i fantomki, rušili sopstvene gradove, napadali policiju i razbijali stakla velikog broja objekata, u Milanu centralne metro stanice, teško da bilo kog stanovnika Srbije može da ostavi ravnodušnim. Naime, sve smo to pre samo nekoliko dana i nedelja već videli ovde - u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu...
Naoružani motkama, toljagama i šipkama dugim i do dva metra, ti "ljudi bez lica", to jest italijanski demonstranti, identično su kao i srpski blokaderi rešili da na najmonstruozniji način pokažu svoje ekstremno liberalne motive za stvaranje haosa i zavođenje anarhije. Navodno se zalažu za slobodu i pravdu i bore se protiv konzervativnih vlada, a u suštini ih vodi mržnja koja je označena kao otpor sistemu. Njih ne zanima činjenica što ruše sopstvenu zemlju i napadaju soptveni narod, kao ni opasnost da njihove akcije u trenu mogu da dovedu do bratoubilačkog sukoba, to jest građanskog rata.
Da se iza haosa u Italiji kriju ekstremni levičari i anarho-liberali potvrdila je i premijerka te zemlje Đorđa Meloni, koja se povodom nemilih događaja oglasila na Instagramu. Ona je podelila i video-snimak jučerašnjeg nasilja u Milanu.
- Slike incidenata iz Milana: šesnaest "pro-pal", šesnaest "antifa", šesnaest "pacifista" koji pustoše stanicu i izazivaju sukobe sa policijom. Nasilje i razaranje koji nemaju nikakve veze sa solidarnošću i koji neće promeniti ni zarez u životu ljudi u Gazi, ali će imati konkretne posledice po italijanske građane, koji će na kraju patiti i platiti štetu koju su prouzrokovali ovi nasilnici - napisala je Melonijeva.
Potom je izrazila podršku pripadnicima snaga reda, koji su, baš kao i u Srbiji, pretrpeli zastrašujuć teror.
- Oni su prinuđeni da trpe aroganciju i ničim izazvano nasilje ovih pseudo-demonstranata. Želim jasne reči osude od organizatora protesta i svih političkih snaga - zaključila je Đorđa Meloni.
A pogledajte snimke koji dokazuju zastrašujuću sličnost onoga što se juče događalo u Milanu i nasilnih protesta koji su početkom septembra "eksplodirali" ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
S druge strane, blokaderi ekstremisti su na gotovo isti način napadali policiju u Valjevu sredinom avgusta ove godine. Podsetimo, društvena mreža Iks tada je u trenu postala pretrpana komentarima u kojima se brane "jadna deca studenti, borci za slobodu", dok su pripadnici vlasti, zajedno s policijom, optuživani za najstrašnije zločine, teror i "nasilje nad nedužnim građanima".
I pored svega toga, zastrašujuće akcije levičara doživele su svoj vrhunac u Sjedinjenim Američkim Državama ubistvom Čarlija Kirka (33), aktiviste i bliskog saradnika predsednika Amerike Donalda Trampa. Kirka je 10. septembra na događaju na Univerzitetu Juta Veli brutalno ubio Tajler Robinson (22). Kada je otkriveno o kakvoj je osobi reč, otvorilo se pitanje političke pozadine ubistva. Naime, kako su naveli pojedini američki mediji Robinson je bio duboko indoktirnisan ekstremnom levičarskom ideologijom.
Kirkov ubica bio je, navodno, indoktrinisan u "echo komorama" na americkim univerzitetima, gde se društveni pritisak koristi da se osude konzervativni stavovi. Mržnja je označena kao otpor sistemu, a kod Robinsona je otišla toliko daleko da je kao "antifašista" odlučio da ubije neistomišljenika, pa je na jedan metak ugravirao reči "Hej, fašisto! Hvataj!".
Koliko je sve to opasno svedoči i govor predsednika Trampa na jučerašnjoj komemoraciji mladom Kirku, koji predstavlja svojevrsno ozbiljno upozorenje i Beogradu. Pogledajte u odvojenoj vesti šta je tačno šef Bele kuće rekao o anarho-liberalima i ekstremnim levičarima.
