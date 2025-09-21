ĐURIĆEV ODGOVOR SARAJEVU: Retorika Zukana Heleza ne doprinosi dobrosusedskim odnosima niti stabilnosti u regionu

IZJAVE ministra odbrane BiH Zukana Heleza povodom vojne parade u Beogradu predstavljaju još jedan primer nepotrebne i neumerene retorike, koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima niti stabilnosti u regionu, saopštio je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

Foto: Printskrin

- Vojna parada „Snaga jedinstva” organizovana je u okviru obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznika koji simbolizuje mir, zajedništvo i poštovanje nacionalne tradicije. Ona nije bila usmerena protiv bilo koga u regionu, već je bila prilika da se oda počast pripadnicima Vojske Srbije i istorijskom nasleđu našeg naroda. Žao nam je što pojedini akteri u regionu pokušavaju da u jednom prazniku i svečanosti pronađu povod za nove podele. Srbija je stabilna, vojno neutralna zemlja, koja jačanjem svojih odbrambenih kapaciteta doprinosi bezbednosti celog regiona, a ne suprotstavljanju bilo kome. Umesto zapaljivih izjava, mnogo je potrebnije da se svi u regionu okrenemo konstruktivnom dijalogu i saradnji na temama koje zaista utiču na živote naših građana. Srbija će ostati opredeljena za dobrosusedske odnose, ali će istovremeno uvek braniti svoje pravo da samostalno odlučuje o načinu obeležavanja svojih praznika - naveo je Đurić.

Podsećamo, ministar odbrane BiH Zukan Helez opisao je vojnu paradu u Beogradu kao "potpuni fijasko Vučićevog režima".