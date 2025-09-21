ĐURIĆEV ODGOVOR SARAJEVU: Retorika Zukana Heleza ne doprinosi dobrosusedskim odnosima niti stabilnosti u regionu
IZJAVE ministra odbrane BiH Zukana Heleza povodom vojne parade u Beogradu predstavljaju još jedan primer nepotrebne i neumerene retorike, koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima niti stabilnosti u regionu, saopštio je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.
- Vojna parada „Snaga jedinstva” organizovana je u okviru obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznika koji simbolizuje mir, zajedništvo i poštovanje nacionalne tradicije. Ona nije bila usmerena protiv bilo koga u regionu, već je bila prilika da se oda počast pripadnicima Vojske Srbije i istorijskom nasleđu našeg naroda. Žao nam je što pojedini akteri u regionu pokušavaju da u jednom prazniku i svečanosti pronađu povod za nove podele. Srbija je stabilna, vojno neutralna zemlja, koja jačanjem svojih odbrambenih kapaciteta doprinosi bezbednosti celog regiona, a ne suprotstavljanju bilo kome. Umesto zapaljivih izjava, mnogo je potrebnije da se svi u regionu okrenemo konstruktivnom dijalogu i saradnji na temama koje zaista utiču na živote naših građana. Srbija će ostati opredeljena za dobrosusedske odnose, ali će istovremeno uvek braniti svoje pravo da samostalno odlučuje o načinu obeležavanja svojih praznika - naveo je Đurić.
Podsećamo, ministar odbrane BiH Zukan Helez opisao je vojnu paradu u Beogradu kao "potpuni fijasko Vučićevog režima".
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
