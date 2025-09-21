ZAHUKTAVA SE MEĐUSOBNI RAT BLOKADERA PO CELOJ SRBIJI: "Ovo je čista manipulacija"
POŽAREVAČKI blokaderi i opozicija sukobili su se nakon napada.
- Mi studenti Požarevca i okoline, ovim putem želimo da izrazimo jasnu i nedvosmislenu podršku našoj koleginici koja je izložena neosnovanim napadima i targetiranju od strane pojedinih opozicionih predstavnika u FB grupi "Požarevac Onlajn" - konkretno od strane Tamare Šibić i Arsenija Savića iz stranke Srbija Centar Kostolac.
Admini gore navedene grupe imaju dugu istoriju targetiranja ljudi koji se sa njima ne slažu. Ovo nije prvi put da su "poznata" lica grupe "Požarevac Onajln" targetirala naše kolege ili generalno građane koji učestvuju u samoorganizovanju, što je prikazano kroz konstantan narativ obesmišljavanja Požarevačkog Zbora.
Svako zlonamerno predstavljanje njenog prisustva u Skupštini kao stranačkog akta je čista manipulacija i pokušaj da se obeshrabre mladi da učestvuju u javnim debatama i institucijama koje pripadaju svima nama.
Najoštrije osuđujemo ovakve napade. Direktno targetiranje mladih ljudi, posebno onih koji kroz škole i studentske parlamente uče kako da se odgovorno uključuju u društvene procese, potpuno je neprihvatljivo - navodi se u saopštenju.
Nakon toga su administratori suspendovali blokadere iz grupe.
- Posle saopštenja smo suspendovani iz grupe „Požarevac online”. Pitamo: zašto cenzura? - napisano je u objavi na društvenoj mreži Iks.
