SNAGA SRBIJE: Veličanstveni snimci sa vojne parade (VIDEO)

21. 09. 2025. u 07:37

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je na Instagramu prizore sa vojne parade održane u Beogradu.

Foto: N.Skenderija

- Snagu crpimo iz jakih korena, duboko uraslih u našu Srbiju. Živelo narodno jedinstvo, slava našoj zastavi, živela Srbija - napisao je on.

