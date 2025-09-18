Politika

EKSKLUZIVNO! Novosti otkrivaju - važni gosti iz inostranstva na vojnoj paradi u Beogradu

В.Н.

18. 09. 2025. u 16:29

KAKO saznaju "Novosti", na vojnoj paradi u Beogradu biće i gosti iz inostranstva.

ЕКСКЛУЗИВНО! Новости откривају - важни гости из иностранства на војној паради у Београду

Foto: Novosti

Specijalni gosti iz inostranstva prisustvovaće vojnoj paradi u prestonici:

Među zvanicama pristustvovaće brigadni general kineske vojske; ministri odbrane Kipra, Mađarske i Azerbejdžana; šef vazduhoplovstva Francuske i zamenik ministra odbrane Francuske; šef nacionalne garde Ohajo; pored njih biće i specijalni gosti.

Pripadnici Vojske Srbije će 20. septembra, tokom velike vojne parade u Beogradu, pored prikaza svog umeća, razviti i najdužu srpsku zastavu - dugu 300 metara, a trobojku će nositi učenici naših vojnih škola. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milan Mojsilovićem i pomoćnikom Ministra odbrane Nenadom Miloradovićem.

"U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija!", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije. 

Podsetimo, velika vojna parada se održava u subotu, 20. septembra u 11 časova, a građani će imati priliku da vide sve rodove i službe Vojske Srbije na jednom mestu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju