Politika

CZDS: Sutra emitovanje druge epizodfe serijala "Dosije (eks) Katedra"

Novosti online

17. 09. 2025. u 16:58

CENTAR za društvenu stabilnost (CZDS) predstavlja drugu epizodu dokumentarnog serijala "Dosije (eks) Katedra" pod naslovom „Meduza II“, nastavak serijala koji razobličava profesore koji su univerzitet pretvorili u instrument tuđeg uticaja.

ЦЗДС: Сутра емитовање друге епизодфе серијала Досије (екс) Катедра

Foto: CZDS

U četvrtak, 18. septembar na Prva TV u 19:00 časova i na B92 U 22:15 časova.

