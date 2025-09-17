CZDS: Sutra emitovanje druge epizodfe serijala "Dosije (eks) Katedra"
CENTAR za društvenu stabilnost (CZDS) predstavlja drugu epizodu dokumentarnog serijala "Dosije (eks) Katedra" pod naslovom „Meduza II“, nastavak serijala koji razobličava profesore koji su univerzitet pretvorili u instrument tuđeg uticaja.
U četvrtak, 18. septembar na Prva TV u 19:00 časova i na B92 U 22:15 časova.
