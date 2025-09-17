Politika

NA SVOME NISU DOBRODOŠLI: Na zidu dvorišta crkve u Kosovskoj Vitini ispisani pogrdni grafiti protiv Srba i SPC

Марија Стевановић
Marija Stevanović

17. 09. 2025. u 15:29

NA ZIDU dvorišta crkve Svete Petke u Kosovskoj Vitini osvanuli su pogrdni grafiti usmereni protiv srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

НА СВОМЕ НИСУ ДОБРОДОШЛИ: На зиду дворишта цркве у Косовској Витини исписани погрдни графити против Срба и СПЦ

Foto: Kancelarija za KiM

U saopštenju se ističe da su ti grafiti uznemirili preostale Srbe u ovoj enklavi.

Dodaje se da je crkva u Kosovskoj Vitini već nekoliko puta bila na meti napada albanskih ekstremista, a poslednji napad dolazi u vreme pojačanih tenzija i straha Srba za bezbednost.

"Inspirator ovakvih poruka Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jeste Kurti koji svojim nasilnim potezima želi da iskoreni srpsko postojanje na ovim prostorima i protera preostale Srbe koji ovde žive. Dok se širom severa Kosova i Metohije skrnave grafiti tragično stradalim srpskim mladićima, na zidu srpske crkve se ispisuju grafiti koji potpiruju netrpeljivost, podele, mržnju i predstavljaju direktne pretnje", ukazuje se u saopštenju.

Navodi se da je samo od početka ove godine zabeleženo ukupno 116 različitih napada na srpski narod u pokrajini, od kojih je 13 udara bilo na Srpsku pravoslavnu crkvu i njene objekte.

U saopštenju se dodaje da taj broj očigleno ne zabrinjava predstavnike međunarodnih organizacija da bi jasno osudili i sprečili ovakve akcije albanskih huligana i njihovog rukovodstva.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju hitno zahteva od predstavnika međunarodne zajednice da se angažuju kako bi bili pronađeni i sankcionisani vinovnici ovog incidenta, a bezbednost Srba podignuta na najviši nivo kako se ovakvi i slični incidenti više ne bi dešavali.

