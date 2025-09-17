SKANDAL: Pod maskom zakona, Lepotić, Novosel i Ćeranić gone sve koji smetaju nalogodavcima iza obojenih scenarija!

UNUTAR državnog sistema Srbije, skriveni pod maskom zvaničnih organa reda, već par godina deluje struktura koja svojim postupanjem ne ruši samo temelje pravne sigurnosti, već i svesno podriva poverenje građana u same institucije. Ključni akteri ovakvog namernog postupanja su glavni javni tužilac u Novom Sadu Branislav Lepotić, zatim Nada Novosel, nekadašnji pomoćnik direktora Poreske uprave i glavni inspektor Poreske policije, Biljana Ćeranić, njena bliska prijateljica i kuma, koju je lično postavila na mesto šefa Regionalnog odeljenja Poreske policije u Novom Sadu.

Kao i uvek slučaj svakog nepotizma ima svoju pozadina, ovde to nije bila samo lična kumovska usluga, već plansko kadrovsko postavljenje u cilju kontrole jedne od najuticajnijih pozicija u poreskom sistemu.

Ono što je najproblematičnije u načinu njihovog funkcionisana jeste selektivnost u radu i izlazak izvan okvira zakonskog postupanja. Naime, redovno je stanje da poreska policija reaguje i utvrđuje činjenično stanje nakon određenih kontrola poreske uprave, policije i, ili, uprave za sprečavanje pranja para što u konkretnom primeru nije bio slučaj. Umesto toga Ćeranić i Novosel organizuju kontrole samostalno, bez ikakve prethodne provere, ali vrlo često sa uputima moćnika, koji dolaze preko tužioca Lepotića. Kontrole, na prvi pogled počinju bez osnovanog razloga, bez konkretnog povoda, a završavaju se uvek sa istim ciljem, naći nešto, makar to bilo potpuno proizvoljno. Međutim, već na drugi pogled, ispada da su sve žrtve ovog trojca zapravo politički nepodobni ljudi.

Primena načela poreskog fakticiteta, koje u normalnom pravnom kontekstu služi za utvrđivanje stvarne poreske obaveze u situacijama kada postoji sumnja u zloupotrebu, ovde se izvrće i koristi kao oružje za progon. Bilo koja legalna transakcija može biti okarakterisana kao sumnjiva. Svaka isplata, zarada, naknada za usluge ili isplata dividende označava se kao pranje novca. Zakon se tumači najšire moguće, namerno i selektivno, kako bi se stvorila prividna osnova za kaznene mere. I sve to se sprovodi pod plaštom institucionalnog postupanja, a bez stvarne zakonske podloge.

Još je ozbiljnije što, prema dostupnim informacijama, Ćeranić i Novosel deluju bez ovlašćenja direktora Poreske uprave. U više navrata su formirale takozvane udarne grupe, strukture koje nemaju pravnu pozadinu,a koje su ulazile u preduzeća i sprovodile kontrole na osnovu usmenih naloga. Iako te kontrole nisu rezultirale legalnim dokazima, jer su bili pribavljeni na nezakonit način, talvo postupanje je ostalo netaknuto i ignorisano. Uprkos tome što su službe unutrašnje kontrole raspolažu ovim podacima, do danas nema ni jednog pokrenutog postupka protiv ovog tima.

U tom mehanizmu, najznačajnija figura je glavni tužilac u Novom Sadu, Branislav Lepotić. Upravo je Lepotić, kako saznajemo iz dobro obaveštenih izvora, u poslednjih par godina davao usmene naloge ovim strukturama, učestvovao u formiranju grupa koje nisu imale zvaničnu osnovu, i na taj način direktno uticao na tok pojedinih postupaka. Njegova uloga biće posebna tema, ali ono što je izvesno jeste da bez njegovog znanja i saglasnosti, ovakve akcije ne bi mogle biti sprovedene na ovom nivou.

Najopasniji aspekt celog ovog sistema nije samo pravna zloupotreba, već svesno usmeravanje kontrole prema onima koji ne podržavaju blokade i antisistemsko delovanje. Iako se očekivalo da će se ovakve institucionalne mere primenjivati protiv onih koji ruše poredak, sistematski postupci su usmereni baš na one građane koji podržavaju institucije, koji posluju u skladu sa zakonom, koji ne organizuju proteste i ne zovu na revolucije. I ako se ima u obzir biografija i rad Branislava Lepotića u poslednjih nekoliko meseci, ovde ne postoji ni trunka slučajnosti, jer je krajnji cilj ovakvih akcija da se upravo u tim građanima izazove osećaj nesigurnosti, sumnje i na kraju, nepoverenja u sistem koji podržavaju. Tako se stvara privid da država ne štiti ni svoje, da institucije ne rade za građane, i da je sve podređeno interesu nekog drugog centra moći.

Na taj način je izgrađena klima klima u kojoj i oni građani koji nisu za blokade počinju da razmatraju otpor, ne zato što žele da ruše državu, već zato što se osećaju prevareno i izdano od onih koji u ime te države postupaju. Poverenje u institucije se gubi ne zbog onih koji ih javno napadaju, već upravo zbog onih koji iznutra, pod maskom službenog postupanja, sprovode lične ili politički motivisane akcije. baš po sistemu delovanja odmetnutog dela tužilaštva, koji selektivno reaguje, štiti pojedince bliske organizatorima blokada i time podstiče osećaj nekažnjivosti i nemoći države koja svakodnevno gleda nasilje, tako se i u ovom slučaju, kroz institucije poput Poreske policije, podmuklo udara na pravni poredak.