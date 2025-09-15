VUČIĆ OBJAVIO FOTOGRAFIJE IZ OSAKE: Ponosan sam na to kako izgleda srpski paviljon (FOTO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je paviljon Republike Srbije na EXPO Osaka 2025, a na svom Instagram nalogu objavio je fotografije iz Osake.
- Sa ogromnim ponosom mogu da kažem da je srpski paviljon u Osaki dosad posetilo više od 800.000 ljudi, a to je 800.000 prilika da Srbija predstavi svoj identitet, svoje ideje i svoju viziju. To su zaista odlični rezultati, a očekujemo da će broj posetilaca premašiti milion. Svaki gost je dokaz da Srbija ima da ponudi svetu svoju kreativnost, inovativnost i potencijal. Srbija je most između Istoka i Zapada, baš kao što i naš paviljon u Osaki predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EXPO 2025 Osaka i EXPO 2027 Beograd.
Ponosan sam na to kako izgleda srpski paviljon koji je spoj tradicionalnog i modernog. Uspeh kojem danas svedočimo ovde u Osaki istovremeno je i priznanje i obaveza. On nas obavezuje da se još snažnije pripremimo za događaj koji će obeležiti predstojeće godine – Specijalizovanu izložbu EXPO 2027 u Beogradu, kada će naša prestonica postati globalno središte ideja, inovacija i rešenja, mesto na kome će se susretati kultura, nauka, tehnologija i umetnost. To je ono što ćemo ostaviti budućim generacijama.
Čestitam celom timu koji je radio na ovom projektu i verujem da smo napravili dobru prezentaciju onoga što nas očekuje u Beogradu - izjavio je predsednik.
Preporučujemo
"VUČIĆ ĆE UVEK SLOBODNO ŠETATI NOVIM SADOM": Oštre reakcije na izjavu Ilije Srdanovića
15. 09. 2025. u 12:22
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)