VUČIĆ OBJAVIO FOTOGRAFIJE IZ OSAKE: Ponosan sam na to kako izgleda srpski paviljon (FOTO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je paviljon Republike Srbije na EXPO Osaka 2025, a na svom Instagram nalogu objavio je fotografije iz Osake.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Sa ogromnim ponosom mogu da kažem da je srpski paviljon u Osaki dosad posetilo više od 800.000 ljudi, a to je 800.000 prilika da Srbija predstavi svoj identitet, svoje ideje i svoju viziju. To su zaista odlični rezultati, a očekujemo da će broj posetilaca premašiti milion. Svaki gost je dokaz da Srbija ima da ponudi svetu svoju kreativnost, inovativnost i potencijal. Srbija je most između Istoka i Zapada, baš kao što i naš paviljon u Osaki predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EXPO 2025 Osaka i EXPO 2027 Beograd.

Ponosan sam na to kako izgleda srpski paviljon koji je spoj tradicionalnog i modernog. Uspeh kojem danas svedočimo ovde u Osaki istovremeno je i priznanje i obaveza. On nas obavezuje da se još snažnije pripremimo za događaj koji će obeležiti predstojeće godine – Specijalizovanu izložbu EXPO 2027 u Beogradu, kada će naša prestonica postati globalno središte ideja, inovacija i rešenja, mesto na kome će se susretati kultura, nauka, tehnologija i umetnost. To je ono što ćemo ostaviti budućim generacijama.

Čestitam celom timu koji je radio na ovom projektu i verujem da smo napravili dobru prezentaciju onoga što nas očekuje u Beogradu - izjavio je predsednik.