EKSKLUZIVNO! "Novosti" na uvežbavanju vojne parade - vojska će prikazati moćno naoružanje (FOTO/VIDEO)

PRIPREME za vojnu paradu "Snaga jedinstva" teku planski i organizovano. Same pripreme su otpočele već početkom jula meseca. Naređenjem načelnika Generalštaba su jedinice, pored svojih redovnih zadataka, krenule sa pripremama pojedinačnih uvežbavanja ešalona. Nakon toga, krajem avgusta i početkom septembra otpočelo je zajedničko uvežbavanje ešalona, da bi sada krenulo i uvežbavanje kompletnog sastava koji će učestvovati na predstojećoj vojnoj paradi.

Foto: I. Marinković

Ovo je ekipi "Novosti" koja je prisustvovala uvežbavanju vojne parade rekao Stevan Žigić, pukovnik iz Uprave za razvoj i opremanje Vojske Srbije.

- Vojna parada je koncipirana tako da će biti prikazani ešaloni pešadijskih jedinica, ešaloni jedinica na vozilima, vazduhoplovni ešalon i ešalon rečnih brodova. Sam koncept parade ne predviđa mogućnost prilaska samim sredstvima u toku izvođenja parade. Međutim iskoristio bih priliku da pomenem građanima da će već 23. septembra biti organizovan Sajam naoružanja i opreme "Partner 2025" gde će građani moći da vide većinu ovih sredstava koji će biti na samoj paradi i da priđu samim sredstvima - objašnjava Žigić.

Naš sagovornik navodi da su pripadnici Vojske Srbije izuzetno motivisani za izvođenje vojne parade, te da vojska i narod imaju u srpskoj istoriji neraskidivu vezu.

- Vojska ne postoji bez naroda. Nama kao profesionalnim pripadnicima vojske je izuzetna čast i zadovoljstvo što možemo našem narodu, našim porodicama, prijateljima da prikažemo šta mi radimo, sa čim mi radimo i dokle smo stigli sa opremanjem naše vojske, a sve u cilju da bi našem narodu i našoj državi obezbedili sigurnost i sprečili bilo kakvo ugrožavanje spolja - navodi on i dodaje: - Pozvao bih još jednom građane da zajedno 20. septembra, u subotu, dođu u što većem broju na Ušće i zajedno sa nama proslave Dan srpskog jedinstva, srpske zastave i da zajedno proslavimo sposobnosti koje je naša vojska dostigla u ovom proteklom periodu.

Na pitanje koji je najsavremeniji sistem naoružanja koji će građani moći da vide 20. septembra, kaže:

- U proteklih nekoliko godina Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane su učinili velike napore po pitanju opremanja. Mnogo sredstava naoružanja i vojne opreme modernizovano je i opremljeno. Sve se to radi planski i organizovano u skladu sa nekim srednjoročnim i dugoročnim planovima. Trenutno je u toku završetak i pri kraju je prva faza tog opremanja gde su ova sredstva koja su proizvod te faze i koja će biti prikazana i na ovoj vojnoj paradi. Ono što je veoma bitno napomenuti je da su sva ova sredstva prošla trupna ispitivanja, terenska ispitivanja, gađanja, proverena su u tehničkom centru i potvrđen je njihov kvalitet. Takođe, veoma je bitno da se ovde ne radi o pojedinačnim komadima sredstava nego da se radi o serijskoj proizvodnji čime se ustvari pokazuje koliko su podignute sposobnosti naše vojske. Pored domaće industrije, mi smo težišno okrenuti i razvoju naših kapaciteta, našoj pameti, a nabavljamo i sredstva naoružanja i vojne opreme iz inostranstva, visoko sofisticirana i moderna. Tako da će građani ovde moći da vide mnogo sredstava koja su garant sigurnosti i bezbednosti naše zemlje.