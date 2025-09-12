Politika

ANA BRNABIĆ SE OBRATILA GRAĐANIMA IZ BRISELA: Trudimo se da klaster 3 bude otvoren do kraja godine

12. 09. 2025. u 18:37

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić obratila se javnosti iz Brisela.

Glavne teme razgovora sa Emanuelom Žiofreom su bile najbezbednije stvari koje se tiču evropskih integracija i reformi na koji trenutno Srbija radi i klaster 3.

- Trudimo se da bude otvoren do kraja godine, ali ne zavisi sve uvek od Vlade. Takođe, pričali smo o datumima, o mogućoj poseti predsednice EK Srbiji - rekla je ona.

Kaže da čak ni proevropske stranke ne žele da vide da Srbija napreduje na putu ka EU jer to vide kao uspeh SNS i Aleksandra Vučića.

- Mi moramo fundamentalno da promenimo naš pristup prema evropskim integracijama - kazala je Brnabićeva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

