OGLASILA SE ANA BRNABIĆ IZ BRISELA POSLE RAZOVORA S PREDSTAVNICIMA SVIH DRŽAVA EU: Izuzetno koristan i značajan sastanak

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić oglasila se na Instagramu posle razgovora sa predstavnicima svih država članica Evropske unije, Evropske komisije i Evropske spoljnopolitičke službe u Briselu i poručila da je centralna tema bio klaster 3.

Foto: Novosti

- Još jedan izuzetno koristan i značajan sastanak u Briselu. Razgovor sa predstavnicima svih država članica Evropske unije, Evropske komisije i Evropske spoljnopolitičke službe bio je sjajna prilika da otvoreno razgovaramo o svim pitanjima u vezi sa evropskim integracijama Srbije. Centralna tema je bio klaster 3 u našim pristupnim pregovorima, za koji se nadam da će biti otvoren do kraja ove godine, što bi bilo od nemerljivog značaja za Srbiju - napisala je ona na Instagramu.