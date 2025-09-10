BRNABIĆ ODGOVORILA ĐILASU: "EU gleda ove i misli se - Vučić makar ima politiku, a naša najveća kazna je što moramo vas da slušamo"
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić odgovorila je na komentare Dragana Đilasa.
- Evropa menja stav o Vučiću, verzija 1.238. Pao je, samo što nije. Evo ga Uskrs. A EU gleda ove i misli se - Vučić makar ima politiku, a naša najveća kazna je što moramo vas da slušamo kako, politički potpuno uzaludni, kukate na sopstvenu zemlju iz godine u godinu - rekla je Brnabić.
