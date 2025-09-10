Politika

BRNABIĆ ODGOVORILA ĐILASU: "EU gleda ove i misli se - Vučić makar ima politiku, a naša najveća kazna je što moramo vas da slušamo"

В.Н.

10. 09. 2025. u 14:52

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić odgovorila je na komentare Dragana Đilasa.

БРНАБИЋ ОДГОВОРИЛА ЂИЛАСУ: ЕУ гледа ове и мисли се - Вучић макар има политику, а наша највећа казна је што морамо вас да слушамо

Foto: Printskrin/Tv Prva

- Evropa menja stav o Vučiću, verzija 1.238. Pao je, samo što nije. Evo ga Uskrs. A EU gleda ove i misli se - Vučić makar ima politiku, a naša najveća kazna je što moramo vas da slušamo kako, politički potpuno uzaludni, kukate na sopstvenu zemlju iz godine u godinu - rekla je Brnabić. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MASOVNI PROTESTI U BEČU: Početak kraja lažnog raja
Politika

0 1

MASOVNI PROTESTI U BEČU: Početak kraja lažnog raja

BEČ SE suočava sa najvećim talasom građanskog nezadovoljstva, hiljade demonstranata izašlo je na ulice, a kamioni koji su blokirali ključne saobraćajnice dodatno su pojačali poruku, nezadovoljstvo aktuelnom vladom više se ne može ignorisati.

10. 09. 2025. u 17:26 >> 17:27

Politika
Tenis
Fudbal
Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas

Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas