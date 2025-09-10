PREDSTAVNICI SRPSKE LISTE OPOMINJU: Na nelegalne i nelegitimne odluke opštine severna Mitrovica

OPOMINjUĆI da nelegalni i nelegitimni odbornici opštine Severna Mitrovica nastavljaju sa donošenjem protivzakonitih odluka, Milan Radojević kandidat Srpske liste za gradonačelnika ove većinski srpske opštine ističe da je na prejučerašnjoj sednici SO doneta nezakonita odluka o promeni namene iz poljoprivrednog u građevinskog zemljište u multietničkom naselju Bošnjačka mahala.U obraćanju medijima, Radojević je naveo da o toj odluci niko ništa nije znao niti je održana ikakva javna rasprava, kao ni javna aukcija što su, kaže, odbornici po zakonu u obavezi da urade.

foto srpska lisa

- Prema članu 10, koji govori o ograničenjima Opštine, Skupština Opštine i opštinska izvršna vlast ne mogu doneti nikakve odluke u vezi sa korišćenjem i razmenom opštinske nepokretne imovine od dana kada se proglase lokalni izbori. Znači, ova odluka je potpuno protivzakonita i nelegalna - pojasnio je Radojević ograničenja lokalne samouprave i pozvao tzv Ministarstvo lokalne samouprave da deluje po zakonu i poništi „nelegalnu i nezakonitu odluku“ SO Severna Mitrovica.

On je kazao da će po odlasku sadašnje i dolasku nove opštinske vlasti, posle lokalnih izbora 12 oktobra, sve nelegalne i nelegitmne odluke biti poništene a da će oni koji su doneli takve odluke odgovarati pred sudovima. Inače, Skupština opštine Severna Mitrovica u kojoj se trenutno nalaze nelegitimni albanski i odbornici bošnjačke nacionalnosti donela je na prekjučerašnjoj vanrednoj sednici odluke o prenamenovanju sedam parcela sa poljoprivrednog na građevinsko zemljište, na kojem se prema navodima odbornika, planira izgradnja stambenih zgrada kao i dečijeg vrtića, što politički predstavnici Srba sa ovog područja smatraju nastavkom albanizacije većinski srpske opštine severna Mitrovica.

PROTIV INTERESA SRPSKOG NARODA

I član Predsedništva Srpske liste Nemanja Biševac ističe da je odluka odbornika SO Severna Mitrovica da se poljoprivredno zemljište u Mikronaselju, takođe multietničkom naselju u severnoj Mitrovici prenameni u građevinsko kako bi se na njemu izgradila škola za učenike albanske nacionalnosti-protiv interesa većinskog srpskog stanovništva.