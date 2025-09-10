Politika

NA SKUPU BLOKADERA U NIŠU PAROLE "NEPAL": Još jednom pokazali da je njihova vizija da Srbija bude zemlja haosa, građanskog rata i ubijanja

В. Н.

10. 09. 2025. u 10:03

NA skupu blokadera koji je održan juče u Nišu, tokom trajanja gradske skupštine, na kom se šepurio i Srđan Milivojević, videle su se parole "Nepal", kao i zastava Nepala.

НА СКУПУ БЛОКАДЕРА У НИШУ ПАРОЛЕ НЕПАЛ: Још једном показали да је њихова визија да Србија буде земља хаоса, грађанског рата и убијања

Foto: Printskrin

Zastavu Nepala nosio je Vukašin Stanojević, asistent na PMF u Nišu.

Blokaderi su još jednom pokazali da je njihova vizija da Srbija bude zemlja haosa, građanskog rata, ubijanja na ulicama i paljenja ljudi koji im se ne sviđaju.

