"NEPRIHVATLJIVI SU NAPADI NA ČLANOVE VLADE I NJIHOVE PORODICE": Marta Kos osudila nasilje blokadera: "Mržnja i nasilje se neće tolerisati!"

EVROPSKA komesarka Marta Kos jasno je osudila vandalizam blokadera.

Foto: Evropski parlament

U govoru u Evropskom parlamentu u Strazburu, Kos je između ostalog poručila da je nasilje blokadera nedopustivo.

- Deset meseci protesta pokazalo je podele i mržnju u društvu. Mržnja, vandalizam i nasilje neće se tolerisati. Neprihvatljivi su napadi na članove Vlade i njihove porodice, kao i na prostorije političkih partija - navela je Kos i istakla da demokratske promene moraju doći iznutra.

- Imperativ je uspostavljanje dijaloga svih strana - rekla je Evropska komesarka.