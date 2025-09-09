ISTRAGA KUKAVICA U VLADI I NA LOKALU: Najava predsednika Vučića ponovo otvara pitanje odgovornosti na svim nivoima

NAJAVA predsednika Aleksandra Vučića, koji je u nedelju na skupu u Borči kazao da će "skloniti kukavice iz svojih redova", otvara pitanje odgovornosti na svim nivoima - od Vlade do lokalnih samouprava. Dok pojedini članovi aktuelne vlasti nijednom dosad nisu reagovali na krizne situacije u zemlji i nasilje na ulicama, nemali je broj lokalnih funkcionera koji su gradove koji su im povereni pretvorili u svoje "spahiluke". Upravo te sistemske slabosti, smatraju analitičari, blokaderi koriste kako bi opravdali svoje nasilje.

Alexander Kazakov,Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Kako je rekao Vučić, građani će narednih dana videti "nedvosmislene promene unutar sistema i pozivanje na odgovornost onih koji su kršili propise na razne načine". On je dodao da to nije pretnja, nego obećanje da će država ostati sačuvana.

Iako je u prvi mah delovalo da je šef srpske države upro prstom u neke od koalicionih partnera, naši sagovornici kažu da Vučićeva poruka ima dublje značenje, te da nije reč o stranačkim podelama, nego o pozivu na odgovornost pojedinih državnih organa i političara koji nisu dobro radili svoj posao, u momentima kad je to bilo najpotrebnije.

Analitičar Ognjen Karanović ukazuje na pojedine šefove policijskih struktura, navodeći bivšeg komandanta SAJ Spasoja Vulevića kao "primer osobe čija je pasivnost omogućila blokade i nasilje".

Fila: Nije mislio na Dačića ČLAN Predsedništva Socijalističke partije Srbije i advokat Toma Fila kaže za "Novosti" da predsednik Vučić nije mislio ni na Dačića ni na socijaliste, kada je govorio o kukavicama u svojim redovima. - Sigurno to nije mislio. Shvatio sam to kao poruku onim ljudima koji su izgubili želju za borbom, koji su posustali na tom putu - rekao je Fila za naš list.

- Proživljavamo teror poslednjih deset meseci, a najpozvaniji koji imaju zakonsko pravo na to nisu činili ništa da zaštite građane od blokadera. I jasna je uloga Vulevića kao dela struktura koje su planirale državni udar, o čemu je i Vučić govorio. Mada sigurno nije mislio na Vulevića kad je govorio o kukavicama. Policija se mora pohvaliti jer su svašta preživeli u poslednjih 10 meseci. Ali očigledno je da pojedini šefovi nisu uvek obavljali svoju dužnost onako kako je trebalo.

Prema mišljenju Karanovića, Vučićeva najava uklanjanja kukavica pokazuje da država više neće tolerisati neodgovornost i oportunizam unutar svojih redova. On ističe da je uklanjanje "kukavica" iz sistema neophodno kako bi se obezbedila odgovornost i sprečile zloupotrebe.

- Vidimo i u jedinicama lokalne samouprave, vidimo i u Vladi. I u prethodnoj, a i u ovoj Vladi ima ministara koji se nijednom nisu oglasili o onome što se dešava na ulicama i u institucijama Srbije. To nije kritika, već apel da nadležni u svojim redovima i sistemu analiziraju šta je porozno i ko je zloupotrebio tu poroznost kako bi se obojena revolucija i državni udar izveli - dodaje Karanović.

Vučić je, kaže naš sagovornik, ovom izjavom ciljao i na pojedine naprednjake, pogotovo one "lokalne kabadahije" koji su jedinice lokalne samouprave pretvorili u svoje državice.

- I zato blokaderi zloupotrebljavaju tu bolnu tačku, pokušavajući da argumentuju svoje nasilje pred svetskom javnošću. A upravo su blokaderi najveće kabadahije kod nas i ne smemo da dozvolimo da takvi u redovima vlasti predstavljaju bilo koga - zaključuje Karanović.