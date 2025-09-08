SASTANAK NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić sutra sa japanskim ambasadorom Imamurom

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u utorak, 9. septembra sa ambasadorom Japana Akirom Imamurom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Foto: Tanjug

Oni će se sastati u 9.15 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

