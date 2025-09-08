Politika

SASTANAK NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić sutra sa japanskim ambasadorom Imamurom

В.Н.

08. 09. 2025. u 17:45

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u utorak, 9. septembra sa ambasadorom Japana Akirom Imamurom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

САСТАНАК НА АНДРИЋЕВОМ ВЕНЦУ: Вучић сутра са јапанским амбасадором Имамуром

Foto: Tanjug

Oni će se sastati u 9.15 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. 

