POLICIJA NAPUSTILA FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU Oglasio se Ministar prosvete: Situacija se normalizuje

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova napustili su jutros Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Foto Tanjug/SAŠKA DROBNJAK

Prema snimku koji se pojavio na društvenim mrežama i u medijima, policija je napustila fakultet na koji je ranije došla na poziv dekana Milivoja Alanovića.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da se situacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu normalizuje i dodao se to vidi i po tome što se 1.300 studenata prijavilo da polaže ispite i da u zgradi više nema studenata koji blokiraju fakultet.



"Nije me niko obaveštavao o tome, ali sama činjenica da 1.300 studenata hoće da uđe i da nema više blokadera u samoj zgradi je dovoljan pokazatelj da se stvari normalizuju", rekao je Stanković na TV K1.

On je dodao da ono što se desilo u petak na subotu uveče na ulicama Novog Sada a posebno ispred Filozofskog fakulteta je neprihvatljivo.

"Ona vrsta nasilja i napada na policiju, bacanje topovskih udara, zaletanje na policajce, udaranje motkama, poruke koje ste čuli da treba sve pobiti je nesto što je ulazak i građanski rat. Na sreću velika većina građana to ne odobrava i posmatra to sa jedne distance, a ne mali broj i sa jednom vrstom prezira", rekao je Stanković.

Stanković je ocenio da je dobra vest vezano za nameru studenata da polažu ispite i da napreduju u svom studiranju.

"Videćemo koliki je stepen prolaznosti na tim ispitima i kakav je kvalitet znanja pokazan. Dobra vest da ih se 1.300 prijavilo da polažu ispite, to znači da je studentima stalo do znanja i da im je stalo do studiranja, a visokošklska ustanova je "konačno oslobođena", naveo je Stanković.

Rekao je i da se ranije upoznao sa dekanom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, ocenjujući da je reč o pristojnom čoveku koji je još pre 2,5 meseca izrazio želju da ova visokoškolska ustanova profunkcioniše.

"Čovek koji je na mestu i koji je odvojio prenošenje znanja od politike i danas je spreman da podnese prilično veliku žrtvu da bi sačuvao Filozofski fakultet", rekao je Stanković.