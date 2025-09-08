POLICIJA NAPUSTILA FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU Oglasio se Ministar prosvete: Situacija se normalizuje
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova napustili su jutros Filozofski fakultet u Novom Sadu.
Prema snimku koji se pojavio na društvenim mrežama i u medijima, policija je napustila fakultet na koji je ranije došla na poziv dekana Milivoja Alanovića.
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da se situacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu normalizuje i dodao se to vidi i po tome što se 1.300 studenata prijavilo da polaže ispite i da u zgradi više nema studenata koji blokiraju fakultet.
On je dodao da ono što se desilo u petak na subotu uveče na ulicama Novog Sada a posebno ispred Filozofskog fakulteta je neprihvatljivo.
"Ona vrsta nasilja i napada na policiju, bacanje topovskih udara, zaletanje na policajce, udaranje motkama, poruke koje ste čuli da treba sve pobiti je nesto što je ulazak i građanski rat. Na sreću velika većina građana to ne odobrava i posmatra to sa jedne distance, a ne mali broj i sa jednom vrstom prezira", rekao je Stanković.
Stanković je ocenio da je dobra vest vezano za nameru studenata da polažu ispite i da napreduju u svom studiranju.
"Videćemo koliki je stepen prolaznosti na tim ispitima i kakav je kvalitet znanja pokazan. Dobra vest da ih se 1.300 prijavilo da polažu ispite, to znači da je studentima stalo do znanja i da im je stalo do studiranja, a visokošklska ustanova je "konačno oslobođena", naveo je Stanković.
Rekao je i da se ranije upoznao sa dekanom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, ocenjujući da je reč o pristojnom čoveku koji je još pre 2,5 meseca izrazio želju da ova visokoškolska ustanova profunkcioniše.
"Čovek koji je na mestu i koji je odvojio prenošenje znanja od politike i danas je spreman da podnese prilično veliku žrtvu da bi sačuvao Filozofski fakultet", rekao je Stanković.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)